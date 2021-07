Heute, am 17. Juli 2021, startet das Pokémon GO Fest 2021! Wir halten euch hier im Live-Ticker mit aktuellen Infos zu Spawns, Habitaten, dem Ultra-Bonus und allen anderen Neuigkeiten rund um das Event auf dem Laufenden!

Was ist hier los? Willkommen zum MeinMMO-Liveticker zum ersten Tag des Pokémon GO Fests 2021! Wie schon im letzten Jahr läuft das Event global und es gilt, jede Menge Monster zu fangen!

In diesem Artikel findet ihr aktuelle Infos rund um das Event. Spezielle Spawns, wechselnde Habitate oder Promo-Codes, die auftauchen – was auch immer zum GO Fest passiert, wird hier dokumentiert! Schaut also regelmäßig rein, wenn ihr nach Infos sucht. Die grundsätzliche Info-Übersicht zum GO Fest findet ihr hier!

Auch in der Pokémon GO Facebook-Gruppe könnt ihr euch austauschen und eure Eindrücke mit uns teilen!

Pokémon GO Fest 2021 – Der Samstag

08:20 Uhr: Doch da das GO Fest global stattfindet, ist bereits jetzt schon ein bisschen was los! In Chicago wurde beispielsweise ein riesiges Raid-Ei gesichtet – also, in der realen Welt! Auf dem sollen dann offenbar Raid-Kämpfe live übertragen werden (via Mercury News). In dem Sinne: Guten Morgen!

08:15 Uhr: Ein bissen Warten steht noch an, bis das Pokémon GO Fest 2021 offiziell auch hier seinen Startschuss gibt. Wer am Event teilnimmt und bislang weder Pokémon-Aufbewahrung noch Item-Beutel aufgeräumt hat, sollte das schleunigst nachholen!

Ein paar Tipps zur Vorbereitung auf das GO Fest haben wir euch hier zusammengestellt.

Was erwartet uns heute generell? Der GO-Fest-Samstag wird zu einem großen Teil im Zeichen des Musik-Pokémon Meloetta stehen. In der Spezialforschung zum GO Fest werden wir dem Melodie-Monster nachjagen.

Gleichzeitig dreht sich auch ansonsten viel um das Musik-Thema. Kostümierte Pokémon und spezielle Ingame-Musik stehen auf dem Plan!

Darüber hinaus sind natürlich die verschiedenen Habitate spannend. Die werden mit speziellen Spawns aufwarten und hoffentlich das ein oder andere Pokémon zu bieten haben, das wir normalerweise nicht in der Wildnis finden. Auch in Sachen Shinys sind schon mal alle Daumen gedrückt!

Wenn ihr noch am Überlegen seid, ob ihr überhaupt am GO Fest teilnehmen und euch das Ticket schnappen möchtet: Hier haben wir alle Inhalte für Spieler mit und ohne Ticket aufgelistet.

Wie findet ihr das GO Fest 2021? Habt ihr spannende Pokémon gefangen, gibt es Probleme? Erzählt es uns in den Kommentaren!