Nehmt ihr heute an der Raidstunde mit Groudon und Kyogre teil? Dann schreibt uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare, aus welchen Angreifern euer Team besteht und warum ihr diese gewählt habt.

Pokémon GO in den nächsten Tagen:

Am heutigen Mittwoch stehen dabei die Pokémon Groudon und Kyogre im Mittelpunkt. Wir zeigen euch in der Übersicht die wichtigsten Infos, damit ihr das meiste aus dem Event rausholen könnt.

Was ist das für ein Event? Jede Woche am Mittwoch findet eine Raidstunde statt. Für eine Stunde wird es auf fast allen Arenen einen legendären Raid geben.

Heute, am 20. Januar 2021, läuft in Pokémon GO eine Raidstunde. Dabei vertreten sind Groudon und Kyogre. Wir zeigen euch die besten Konter und wie eure Teams aussehen sollten.

