In Pokémon GO läuft am 24. Januar 2021 ein Rauch-Tag mit Elektro- und Drachen-Pokémon. Wir zeigen euch die Spawns und was ihr beim Event beachten müsst.

Das nächste Event für den Januar 2021 wurde von Niantic angekündigt. Es gibt mal wieder einen Rauch-Tag. Events dieser Art fanden in Vergangenheit schon häufiger in Pokémon GO statt. Die Besonderheit sind die ausgewählten Pokémon, die nach Zünden eines Rauchmoduls erscheinen.

Rauch-Tag im Januar 2021 mit Voltilamm und Drachen

Wann geht es los? Der Rauch-Tag läuft am Sonntag, den 24. Januar. Um 11:00 Uhr Ortszeit fällt der Startschuss. Wie bei einem Community Day habt ihr auch bei diesem Event 6 Stunden Zeit, die Boni zu nutzen. Das Ende ist um 17:00 Uhr Ortszeit.

Die besonderen Boni: Für den Rauchtag hat sich Niantic ein paar Boni einfallen lassen.

Ihr erhaltet im Shop ein Paket mit drei Rauch-Modulen für nur eine Pokémünze

Während des Events werden Voltilamm durch Rauch angelockt

Das Event teilt sich in Elektro- und Drachen-Stunden auf, die jeweils andere Pokémon locken

Entwickelt ihr während des Events ein Ampharos, kann es die Attacke Drachenpuls erlernen

Stunden-Aufteilung:

Wann? Was? Von 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr Elektro-Pokémon Von 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr Drachen-Pokémon

+ Pokémon, die durch

Entwickeln zu Drachen werden Von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr Elektro-Pokémon Von 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr Drachen-Pokémon

Pokémon, die durch

Entwickeln zu Drachen werden

Was spawnt da? Einen Ausblick auf die Inhalte der Stunden gab Niantic den Spieler schon mit.

Elektro-Stunde: Pikachu, Magnetilo, Voltobal, Lampi, Voltilamm, Plusle, Minun und Flunschlik

Pikachu, Magnetilo, Voltobal, Lampi, Voltilamm, Plusle, Minun und Flunschlik Drachen-Stunde: Seeper, Dratini, Voltilamm, Knacklion, Vibrava und Wablu. Mit Glück begegnet ihr Kindwurm

Mit den Spawns von Minun, Plusle und vielleicht sogar Kindwurm hilft das Event euch dabei, die Sammler-Medaille für das aktuelle Hoenn-Event zu vervollständigen.

Durch dieses neue Event habt ihr im Januar noch einen Grund, zu spielen. Gerade die Sammler kommen hier auf ihre Kosten. Wir haben für euch eine Übersicht mit allen Events, die noch im Januar 2021 bei Pokémon GO laufen.

Werdet ihr an dem Rauch-Tag teilnehmen oder ist das ein Event, das ihr gerne überspringt? Lasst es uns doch hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.