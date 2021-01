Pokémon GO: Alle Events im Januar – Welches lohnt sich?

Im Januar 2021 bietet Pokémon GO wieder viele Events für euch. Wir zeigen euch, welche ihr am besten mitnehmt. Denn da winken starke Boni oder Pokémon.

Was ist los in Pokémon GO? Der Januar 2021 steckt mal wieder voller Events. Kein Wunder, dass manche Spieler da die Übersicht verlieren. Wir zeigen euch hier im Artikel alle Events, die im Januar 2021 stattfinden und analysieren dazu, welche davon sich am meisten lohnen.

So habt ihr alles auf einen Blick und könnt dann für euch selbst entscheiden, an welchen Tagen ihr Zeit für Pokémon GO einplanen solltet. Denn Events wie der Community Day im Januar 2021 lohnen sich richtig für euch.

Alle Events im Januar 2021: In der nachfolgenden Tabelle zeigen wir euch die bereits angesagten Events und wie lange sie aktiv sind. Unter der Tabelle zeigen wir euch im Detail, warum sich manche der Events für euch besonders lohnen.

Zeitraum Event 11. bis 25. Januar Superliga bei

Trainerkämpfen aktiv 12. bis 19. Januar Heatran in Raids 12. Januar Rampenlicht-Stunde

mit Driftlon 13. Januar Raidstunde

mit Heatran 16. Januar Community Day

mit Machollo 19. bis 26. Januar Kyogre und Groudon

in Raids 19. Januar Neue Mega-Raids

mit Hundemon

und Bisaflor 19. Januar Rampenlicht-Stunde

mit Knilz 20. Januar Raidstunde 25. Januar bis

8. Februar Hyperliga in

Trainerkämpfen aktiv 26. Januar Rampenlicht-Stunde

mit Phanpy 26. Januar „Überraschungs-Pokémon“

erscheint in Raids 27. Januar Raid-Stunde mit ?

Diese Events lohnen sich

In der großen Übersicht seht ihr, dass es in diesem Monat wieder viele Termine für euch gibt. Nachfolgend beleuchten wir, welche Events besonders interessant sind und warum. Leider ist die Auswahl dabei nicht besonders groß. Doch dafür lohnen sich die, die wir empfehlen, richtig.

Wenn ihr weitere Events habt, die man nicht verpassen sollte, dann schreibt uns das doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und sprecht mit uns und anderen Trainern darüber.

Community Day mit Machollo

Wann läuft das? Am 16. Januar von 11. Uhr bis 17:00 Uhr Ortszeit.

Warum ist das gut? Während des Events werdet ihr häufig auf Machollo in der Wildnis treffen. Dazu gibt es wieder besondere Feldforschungen, die euch mehr Bonbons und Begegnungen bringen. Alles, was wir zum Community Day mit Machollo wissen.

Für euch lohnt sich das, weil Machomei zu den stärksten Angreifern des Typs Kampf gehört. Jede Sammlung sollte ein paar Machomei mit guten WP und IV vorweisen können. Bei dem Event bekommt ihr die Gelegenheit, eure Sammlung um starke Kampf-Angreifer zu erweitern.

Und für die Shiny-Sammler gibt es auch die Möglichkeit, schillernde Machollo zu fangen. Das ist allerdings schon länger im Spiel.

Dazu gibt es erhöhten Sternenstaub für das Fangen von Pokémon. Wer also schon genug Machollo und auch Shinys besitzt, kann zumindest seinen Staub-Vorrat auffrischen.

Der Community Day lohnt sich also besonders für Neu-Anfänger und die, die bisher noch wenig Glück mit Machollo hatten. Für Trainer, die schon lange dabei sind, lohnt sich dieses Event eher nicht.

Rampenlicht-Stunden mit Shinys, EP und Bonbons

Wann läuft das?

Am 12. Januar erscheint Driftlon und bringt doppelte EP für Fänge als Bonus mit

am 19. Januar erscheint Knilz und bringt doppelte Bonbons für Fänge als Bonus mit

am 26. Januar erscheint Phanpy und bringt doppelte Bonbons für das Verschicken als Bonus mit

Warum ist das gut? Zugegeben, die Auswahl der Pokémon für Rampenlicht-Stunden war schon deutlich besser. Driftlon feiern einige Spieler als Angreifer im PvP.

Knilz hat einige Fans in der Community. Man hofft, dass Niantic irgendwann die Attacke Strauchler für Knilz Entwicklung Kapilz zurückbringt. Denn dann ist das Pokémon noch viel stärker. Hier lohnt es sich vielleicht schon, ein paar starke Knilz und Bonbons zu sichern.

Bei der Rampenlicht-Stunde mit Phanpy ist vor allem der Bonbon-Bonus für das Verschicken interessant. Hier lassen sich die Bonbon-Vorräte für Pokémon füllen.

Trainer hoffen außerdem darauf, dass Niantic die schillernden Versionen von Knilz und Phanpy veröffentlicht. Dadurch würden sich diese Stunden gleich viel mehr lohnen.

Allgemein sind diese Events im Januar gut dafür, Bonbons für diese Spezies sammeln. Pflichtveranstaltungen sind sie allerdings in den Augen vieler Trainer nicht.

Fazit: Ich spiele Pokémon GO seit dem Release im Jahr 2016. Als Dorfspieler, der für Events auch mal Städte besuchte, habe ich viele Facetten des Spiels kennengelernt. Und ich muss sagen, dass ich von den meisten Events im Januar eher enttäuscht bin.

Der Community Day ist für neue Spieler super – für mich, der schon länger dabei ist, eher „mittel“.

Generell ist die Auswahl der Events wenig überraschend. Man geht dabei einem typischen Ablauf nach. Neue Raidbosse kommen, die Legendären kommen mittwochs in die Raidstunde. Einmal im Monat der Community Day, dazwischen kleinere Events.

Mir fehlt es einfach an neuen Inhalten. Generell lohnen sich die hier empfohlenen Events vor allem für Staub und Bonbons. Die Jagd nach besonderen Pokémon steht diesen Monat eher im Hintergrund. Denn die legendären Raidbosse kennen wir alle schon, das Pokémon zum Community Day und in den Raidstunden auch. Ein bisschen Spannung verspricht noch das „Überraschungspokémon“ am Monatsende – mal sehen, was dabei rauskommt!

Wie gefällt euch die Ausbeute im Januar? Findet ihr die Events cool oder fehlt es euch an Überraschungen? Schreibt es uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.

Im Februar wartet das große Kanto-Event in Pokémon GO mit 7 neuen Shinys auf euch.