Pokémon GO bringt Sinnoh-Event mit Shiny-Bamelin und diesen Boni

In Pokémon GO startet im Januar das Sinnoh-Event mit neuen Shinys und spannenden Boni. Wir zeigen euch, was im Event steckt.

Was ist das für ein Event? Gespannt warten Trainer auf die große Kanto-Tour im Februar 2021. Niantic will euch jetzt helfen, die Wartezeit rumzukriegen und startet das Sinnoh-Event. Sinnoh ist die Region von Generation 4. Dementsprechend wird sich das Event vor allem um Gen-4-Pokémon drehen. Dabei spielen die Starter eine Rolle. Doch auch Kaumalat und Bamelin übernehmen wichtige Rollen.

Alle Infos zum Sinnoh-Event 2021

Wann ist Start und Ende? Das Event läuft vom 12. Januar 2021 um 10:00 Uhr bis Sonntag, den 17. Januar 2021 um 20:00 Uhr Ortszeit.

Spawns in der Wildnis: Auf euren Abenteuern werdet ihr einige Spezies aus der 4. Generation häufiger finden. Das sind:

Chelast,

Panflam,

Plinfa,

Bidiza,

Koknodon,

Schilterus,

Wadribie,

Bamelin,

Driftlon,

Charmian,

Shnurgarst,

Hippopotas,

Pionskora

und Shnebedeck

Wenn ihr Glück habt, findet ihr während des Events zum ersten Mal Shiny Bamelin. In der folgenden Grafik sieht ihr die normale und die Shiny-Version von Bamelin und seiner Weiterentwicklung Bojelin.

5-km-Eier: Wer während des Events neue 5-km-Eier in die Brüter packt, der kann daraus die folgenden Pokémon erhalten:

Zirpurze,

Knospi,

Koknodon,

Schilterus,

Bronzel,

Mobai,

Hippopotas

und Glibunkel

Raids: Bei den Raid-Kämpfen wird sich einiges tun. Ihr findet die Starter und sogar Kaumalat in Raids der Stufe 1. Wen ihr sonst noch trefft, zeigen wir euch in der Übersicht:

Raid-Stufe Pokémon 1 Chelast

Panflam

Plinfa

Sheinux

Bamelin

Kaumalat 3 Schlapor

Hippoterus

Toxiquak

Lumineon 5 Heatran Mega Mega-Glurak Y

Mega-Turtok

Mega Rexblisar

Sammler-Herausforderung: Wie ihr das schon vom aktuellen Einall-Event kennt, wird euch auch das Sinnoh-Event eine Sammler-Herausforderung anbieten. Die findet ihr im Spiel bei der Heute-Übersicht, wo auch die begrenzten Forschungen auftauchen. Schließt ihr diese Herausforderung ab, erhaltet ihr dafür Sternenstaub, ein Magnet-Lockmodul und 15 Hyperbälle.

Diese Pokémon sollt ihr dann fangen: Chelast, Panflam, Plinfa, Koknodon, Schilterus, Wadribie, Bamelin, Crypto-Skunkapuh und Crypto-Shnebedeck

Wie gefällt euch das Sinnoh-Event? Findet ihr die Inhalte gut, die Niantic da anbietet, oder wünscht ihr euch lieber etwas anderes?

An anderer Stelle beschweren sich Trainer über unnötig miese Fang-Chancen in Pokémon GO. Stimmt ihr da zu?