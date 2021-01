Pokémon GO: Spieler beschweren sich über grundlos miese Fang-Chancen

In der Community von Pokémon GO werden gerade die Fang-Chancen von wilden Pokémon wie Gelatini diskutiert. Diese seien erstaunlich niedrig, dafür, dass es um Standard-Pokémon geht.

Um was geht es? Die Fang-Chancen wilder Pokémon stehen gerade bei einigen Trainern in der Kritik. Dabei geht es nicht darum, wie oft die Pokémon in der Wildnis spawnen. Viel mehr, wie schwierig es ist, sie mit Bällen zu fangen. Man argumentiert, dass sogar Standard-Pokémon, die nicht legendär oder überaus selten sind, nur schwer im Ball bleiben.

Trainer fragen sich, warum es diese grundlose Hürde gibt. Man fürchtet, dass Spieler dadurch aus dem Spiel vertrieben werden könnten.

Das stört Spieler an den Fang-Chancen

Das Problem: Auf reddit meldet sich Spieler Zike2020 zu Wort und titelt seinen Beitrag: „Bedenkliche Fang-Chancen in letzter Zeit mit Gelatini als schlimmstem Übeltäter“.

Seiner Meinung nach sollten die meisten wilden Pokémon einfach zu fangen sein. Bei besonderen Pokémon wie den Startern oder Spezies wie Relaxo verstehe er, warum sie schwerer zu fangen sind. Er führt aus:

„Allerdings haben wir einige Pokémon mit schlechten Fang-Chancen bekommen, für die es keine Rechtfertigung gibt. Gelatini ist da der schlimmste Übeltäter. Ich hab noch nie eins gesehen, das keinen roten Kreis bei Pokébällen hatte. Ich hab eins mit 90 WP gesehen und der Kreis war immer noch rot. Wenn Gelatini nicht heimlich legendär ist, ergibt das keinen Sinn.“

Weitere Pokémon mit schlechten Fang-Chancen, die Zike2020 aufzählt:

Scoppel

Dartiri

Auch bei diesen beiden Spezies gäbe es keine ersichtlichen Gründe, warum Niantic die Fang-Chancen so niedrig halte. Über die Schwierigkeit beim Fangen von Scoppel und Dartiri berichteten wir hier auf MeinMMO.

Habt ihr auch Probleme beim Fangen von Dartiri?

Das sagen andere Trainer dazu: Auf reddit wird der Beitrag fleißig kommentiert. Es gibt viel Zustimmung in den über 200 Kommentaren.

Spieler OurosOuroboros schreibt (via reddit), dass er nur die mit ganz hohen und die mit ganz niedrigen WP gefangen habe. Dadurch kamen gerade genug Bonbons für die Entwicklung von Gelatwino zusammen. Jetzt will der Trainer wohl nie wieder versuchen, eins zu fangen. Er fügt hinzu:

„Obwohl sich das Spiel im Laufe der Zeit weiterentwickelte, ist der Kern des Spiels das Fangen von Pokémon. […] Das Fangen zu einer lästigen Pflicht zu machen, schreckt die Spieler eher ab.

Die Leute reden über die langsamen Veröffentlichungen und die harten Fangraten, die für die Bindung benötigt werden. Die langsamen Veröffentlichungen kann ich verstehen, aber alles, was Pokémon grundlos schwer zu fangen macht, sorgt dafür, dass ich es vermeide, diese Pokémon zu fangen.“

Andere schreiben, dass sie genau einen Hyperball als Curveball auf diese schwer zu fangenden Pokémon werfen. Bleiben sie nicht im Ball, gehen die Trainer weiter und nutzen keine weiteren Versuche.

Könnt ihr die Beschwerden über die Fang-Chancen nachvollziehen oder denkt ihr, dass es gut ist, wenn es auch beim Fangen von solch unspektakulären Pokémon eine Herausforderung gibt?

