Pokémon GO: Alle Quests, Raids und Shinys zum Einall-Event

In Pokémon GO ist das Event um die 5. Generation, also die Einall-Region, gestartet. Passend dazu gibt es neue Raid-Bosse und Quests. Wir zeigen euch alle Anpassungen.

Das ist das Einall-Event: 5 Tage lang ist der Fokus nun voll auf die 5. Generation gelegt. In der Wildnis erscheinen Monster aus Gen 5 und auch die Raids und Quests wurden verändert. Dazu gibt es ein neues Shiny im Spiel.

Seit 10:00 Uhr morgens am 5. Januar läuft das Event. Wir zeigen euch hier, was sich seitdem in Pokémon GO verändert hat.

Quests und Shinys zum Einall-Event

Das sind die neuen Quests: Insgesamt warten nur 3 neue Feldforschungen auf euch. Wir zeigen euch die Belohnungen:

Verwende 5 Beeren beim Fangen von Pokémon Belohnung: 1200 Sternenstaub

Fange 5 Pokémon Belohnung: Begegnung mit einem Serpifeu (kann Shiny sein), Floink oder Ottaro

Brüte 2 Eier aus Belohnung: Begegnung mit einem Kastadur (kann Shiny sein)



Die Aufgabe rund um Kastadur ist zwar etwas kniffliger zu lösen, doch sie bringt ein Shiny, was sicherlich kaum ein Trainer in Deutschland bisher hat. Die Quest „Fange 5 Pokémon“ ist schnell gemacht und könnte mit Serpifeu ebenfalls einen Shiny-Kandidaten beinhalten. Diese Aufgabe empfehlen wir euch also ebenfalls.

So sieht die Familie von Shiny Serpifeu aus.

Das sind die Spawns: Hier gibt es keine großen Überraschungen. Die angekündigten Pokémon erscheinen auch in der Wildnis. Dazu zählen: Serpifeu, Floink, Ottaro, Yorkleff, Terribark, Elezeba, Kiesling, Rotomurf, Zurrokex, Schallquap, Toxiped, Unratütox, Mollimorba, Monozyto und Kastadur.

Das sind die neuen Shinys: Auch hier gibt es keine Überraschung. Serpifeu kann wie angekündigt in der schillernden Form gefangen werden. Weitere Shiny-Checks sind: Yorkleff, Kiesling und Kastadur.

Neue Raid-Bosse zum Einall-Event

Gibt es neue Raid-Bosse? Ja. Zum Event-Start gab es bei den Raid-Bossen ebenfalls eine Rotation. Diesmal findet man dort vor allem Monster aus Gen 5:

Raid-Level Pokémon Level-1-Raid (rotes Ei) Klikk*

Praktibalk*

Serpifeu*

Floink

Ottaro

Lithomith* Level-3-Raid (gelbes Ei) Stalobor

Terribark

Sedimantur

Hutsassa

Navitaub Mega-Raid (rot-weißes Ei) Mega-Glurak X*

Mega-Turtok*

Mega-Rexblisar* Level-5-Raid (schwarzes Ei) Genesect mit Feuermodul

Alle Pokémon, die mit einem Stern markiert sind, können auch als Shiny angetroffen werden.

Wie geht es dann weiter? Nach dem Einall-Event soll noch ein Event rund um die Sinnoh-Region, also die 4. Generation, gestartet werden. Danach geht es weiter mit Events um Gen 3 und 2.

Das alles soll eine Vorbereitung auf die Kanto-Tour sein, die im Februar startet. Infos zur Tour gibt es hier: Riesiges Kanto-Event bringt massig Shinys zu Pokémon GO – Auch Mew