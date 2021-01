Pokémon GO: Morgen startet das Einall-Event – Das müsst ihr wissen

In Pokémon GO startet morgen, am 5. Januar, das Einall-Event. Wir verraten euch alle Infos zum Event und zeigen die Shinys und Boni.

Wann läuft das Einall-Event? Los geht es am 5. Januar um 10:00 Uhr morgens. Bis zum 10. Januar um 20:00 Uhr Ortszeit ist das Event dann aktiv.

Im Event dreht sich alles um die 5. Generation. Es soll eine Vorbereitung auf die Kanto-Tour sein, die im Februar 2021 abgehalten wird. Vorher soll jede andere Generation nochmal ein Event bekommen. Die Einall-Region macht nun den Anfang.

Alle Infos zum Einall-Event in Pokémon GO

Das sind die Boni: Die Boni drehen sich ausschließlich um die Pokémon der 5. Generation. So winken folgende Eigenheiten und Boni beim Event:

In der Wildnis erscheinen folgende Pokémon häufiger: Serpifeu, Floink, Ottaro, Yorkleff, Terribark, Elezeba, Kiesling, Rotomurf, Zurrokex, Schallquap, Toxiped, Unratütox, Mollimorba, Monozyto und Kastadur

Erstmalig wird Shiny Serpifeu verfügbar sein

Es wird Quests geben, die Pokémon wie Serpifeu, Floink, Ottaro und Kastadur beinhalten

Aus den 5-km-Eiern wird es folgende Pokémon geben: Kiesling, Strawickl, Lilminip, Emolga, Laukaps, Schnuthelm, Wattzapf und Pygraulon

Genesect mit Flammenmodul ist in den Level-5-Raids verfügbar

Eine Sammler-Herausforderung wird gestartet – das ist ein neues Feature, was Pokémon GO erstmalig testet

Welche Spawns könnten spannend sein? Für Shiny-Jäger dürfte Serpifei interessant sein, da es komplett neu als Shiny eingeführt wird. Dazu ist noch Kastadur besonders spannend. Das Shiny davon kam durch ein regionales Event, welches nicht in Deutschland abgehalten wurde. Auch danach gab es kein Event in Pokémon GO, bei dem man Kastadur vermehrt bekommen konnte. Für deutsche Spieler ist es also fast wie eine Neueinführung des Shinys.

Das ist die Shiny-Familie von Serpifeu.

Monster wie Kiesling, Zurrokex oder Elezeba dürften auch spannend sein. Immerhin gibt es sie außerhalb von Events nur sehr selten zu fangen.

Diese Events kommen danach: Nach dem Einall-Event ist vor dem Sinnoh-Event! Nachdem man zahlreiche Pokémon aus Gen 5 gefangen hat, geht es mit den Monstern aus Gen 4 weiter. Dieses Event soll vom 12. bis 17. Januar stattfinden.

Danach sollen noch Events mit Pokémon aus Gen 3 und 2 folgen. Dazu gibt es aber noch keine weiteren Infos.

Welche Events in 2021 bereits bekannt sind, findet ihr hier: Pokémon GO 2021 – 8 Dinge, die uns im neuen Jahr bereits erwarten