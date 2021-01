Pokémon GO hat während Season 6 einige Attacken und Pokémon im PvP verändert. Wir zeigen euch, was jetzt neu ist.

Was ist neu? Das Team von Pokémon GO hat einige Änderungen an der aktuellen PvP-Saison vorgenommen. Der Schaden von 7 Attacken wurde verändert. Außerdem können bestimmte Attacken nun anderen Pokémon beigebracht werden.

Das wirkt sich auf den Rest der Season aus und sorgt für einige Team-Veränderungen. Wir zeigen euch die Änderungen hier in der Übersicht.

Attacken-Änderungen vom 5. Januar

Was genau ändert sich? Um die Balance des Spiels anzupassen, wurde der Schaden von Angriffen erhöht und gesenkt. In den Trainerkämpfen änderte sich das jetzt so:

Glut: Die Sofort-Attacke von Typ Feuer macht nun mehr Schaden

Krabbhammer: Die Lade-Attacke vom Typ Wasser macht jetzt mehr Schaden

Karateschlag: Die Sofort-Attacke vom Typ Kampf erzeugt jetzt mehr Energie

Blubber: Die Sofort-Attacke vom Typ Wasser macht jetzt weniger Schaden

Rasierblatt: Die Sofort-Attacke vom Typ Pflanze macht jetzt weniger Schaden

Himmelsfeger: Die Lade-Attacke vom Typ Flug macht jetzt weniger Schaden

Steinhagel: Die Lade-Attacke vom Typ Gestein macht jetzt weniger Schaden

Schattenknochen: Die Lade-Attacke vom Typ Geist macht jetzt weniger Schaden

Bei den nachfolgenden Attacken wurde verändert, welchen Pokémon man sie beibringen kann.

Meteorologe (Feuer): Vulpix und Vulnona (Kanto) können diese Feuer-Attacke jetzt lernen

Meteorologe (Eis): Vulpix und Vulnona (Alola) können diese Eis-Attacke jetzt lernen

Meteorologe (Wasser): Quaxo kann diese Wasser-Attacke jetzt lernen

Eishieb: Rasaff kann diese Eis-Attacke jetzt lernen

Eisstrahl: Lepumentas kann diese Eis-Attacke jetzt lernen

Spukball: Lepumentas kann diese Geist-Attacke jetzt lernen

Triplette: Porygon2 kann diese Normal-Attacke jetzt lernen

Lehmschuss: Stalobor kann diese Sofort-Attacke vom Typ Boden jetzt lernen

Daten und Belohnungen – Das müsst ihr wissen

In Verlauf der nächsten Wochen stehen einige wichtige Start-Termine für Super-, Hyper- und Meisterliga an.

Superliga vom 11. Januar um 22 Uhr bis 25. Januar um 22 Uhr

Hyperliga (mit Premier Cup) vom 25. Januar um 22 Uhr bis 8. Februar um 22 Uhr

Meisterliga (mit Premier Cup) vom 8. Februar um 22 Uhr bis 15. Februar um 22 Uhr.

Alle 3 Ligen + Premier Cups sind vom 15. Februar um 22 Uhr bis 22. Februar um 22 Uhr verfügbar

Der Kanto-Cup mit einem WP-Limit von 1.500 läuft vom 22. Februar um 22 Uhr bis 1. März um 22 Uhr.

Belohnungen:

Auf Rang 19 erhaltet ihr eine Top-Lade-TM

Seid ihr am Ende der Season mindestens Rang 19, erhaltet ihr außerdem eine Top-Sofort-TM

Auf Rang 20 erhaltet ihr garantiert Quabbel, das zum ersten Mal in Pokémon GO verfügbar wird. Es erscheint auch als Belohnung auf höheren Rängen

Für wen lohnt sich das? Im November kündigte Niantic das größte Update an, das Pokémon GO je gesehen hat. Man erhöhte das Maximal-Level auf 50 und veränderte auch das PvP grundlegend. Wer also länger nicht mehr in die Trainer-Kämpfe geschaut hat, kann nun das neue System kennenlernen.

Statt 10 Rängen gibt es nun 24 Ränge. Dazu neue Pokémon-Begegnungen und exklusive Belohnungen, ja nach erreichtem Rang.

Wie gefällt euch das PvP in Pokémon GO? Ist das etwas, das ihr regelmäßig spielt oder sind euch Raids und andere Inhalte lieber? Schreibt es uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern aus der Community aus.

Wer will, kann bald selbst als Gegner in Pokémon GO erscheinen. So funktioniert das.