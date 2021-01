Die Entwickler von Pokémon GO kündigen es als „Erfüllung eines Kindheitstraumes“ an. Ihr könnt bald als gegnerischer Trainer im Spiel erscheinen. So macht ihr mit.

Wer die Hauptserie von Pokémon gespielt hat, wird sich an die verschiedenen gegnerischen Trainer erinnern. Denen begegnete man während seiner Abenteuer auf den verschiedenen Routen, in Wäldern und auch in Höhlen. Eine ähnliche Erfahrung wollen die Entwickler von Pokémon GO bald für euch bieten. Das Besondere daran ist, dass diese gegnerische Trainer nicht willkürlich erstellt werden. Es sollen Abbilder von Trainern und ihren Pokémon aus der Pokémon-GO-Community werden.

Mit einem guten Outfit, einem Angriffsteam und einem Motto habt ihr die Chance, ausgewählt zu werden.

Was können Trainer als Gegner in Pokémon GO?

Das ist die Idee: Während der Pokémon GO Tour: Kanto werdet ihr im Spiel Trainercharakteren auf der Karte begegnen und könnt diese herausfordern. Das ist auch für Spieler möglich, die sich nicht das Ticket für 13 € kaufen.

Eine befristete Forschung während des Events belohnt euch dafür, gegen diese Trainercharaktere zu kämpfen.

Wann läuft das Event? Die Kanto-Tour läuft am 21. Februar 2021. Die ersten 150 Pokémon, die aus der Kanto-Region stammen, trefft ihr während des Events in ihrer schillernden Form. Diese 7 neuen Shinys sind Teil der Kanto-Tour.

So könnt ihr mitmachen

Wenn ihr möchtet, dass euer Trainer zum Event ein Gegner für alle anderen Spieler wird, könnt ihr euch dafür bewerben. Doch dafür müsst ihr kreativ werden.

Auf Twitter verfasst ihr einen Tweet mit folgenden Informationen:

Ihr braucht einen Screenshot eures Trainerprofils, auf dem euer Trainername und das gewünschte Outfit zu sehen sind

Eine Liste von 3 Pokémon aus der Kanto-Region, die euer Team bilden (kein Legendäres, Mysteriöses oder Ditto)

Das Bild und den Text mit den 3 Pokémon sendet ihr mit dem Hashtag #PokémonGOTourContest

Wie gewinnt man? Das Team von Pokémon GO bewertet nach drei Punkten.

Kreativität des Outfits

Gesamtmotto

Zusammensetzung des Pokémon-Teams

Wer mitmachen will, sollte am besten etwas Einzigartiges bieten. Das kann ein cooles Motto zu einem Thema sein. Man kann sein Team dabei mit in den Vordergrund rücken oder das total außer Acht lassen.

Euren Tweet zur Teilnahme müsst ihr bis spätestens Dienstag, den 12. Januar um 08:59 Uhr abgeschickt haben.

Inspiration: Auf Twitter findet man bereits einige Posts zur Teilnahme.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Habt ihr schon eine Idee, wie euer Team aussehen wird und wie eure Einsendung einzigartig wird? Dann macht doch gleich beim Wettbewerb mit und vielleicht schafft ihr es mit eurem Trainer in Pokémon GO zu erscheinen.

Wie gefällt euch diese Art von Wettbewerb, den Niantic veranstaltet? Eine coole Idee oder findet ihr das nicht spannend? Schreibt uns doch gern eure Meinung hier auf MeinMMO in die Kommentare.

Seid ihr ein Top-Trainer in Pokémon GO? Findet es in unserem Quiz heraus.