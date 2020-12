Der finnische Trainer HelsinkiTrolli hat bereits über 1,4 Millionen Pokémon gefangen. Damit steht er in einer inoffiziellen Rangliste der besten Trainer der Welt sogar auf Platz 1. In Europa hat er damit auch die meisten Fänge. TZ und Jereon haben beide allerdings auch schon über eine Million Pokémon gefangen.

Im Rahmen der Safari-Zone in Taiwan wurden im November 2018 durch ein kleines Event am Wochenende Shiny Pinsir eingeführt.

So könnt ihr mitmachen: Wir binden euch hier das Quiz zu Pokémon GO ein. Es gibt insgesamt 10 Fragen und dabei jeweils 3 Antwortmöglichkeiten. Mit dem Klick auf eine Antwort loggt ihr sie auch gleich ein. Ihr müsst also gut überlegen, bevor ihr antwortet.

Ihr müsst also in allen Bereichen des Spiels top informiert sein, damit ihr die Fragen beantworten könnt.

Das wird hier gezeigt: In diesem Quiz haben wir uns auf echt schwere Fragen beschränkt. Wir haben bereits vor über einem Jahr ein Quiz zu Pokémon GO erstellt und dort auch Anfänger-Fragen gestellt. Das gibt es hier nicht mehr.

Über 4 Jahre gibt es Pokémon GO schon und seitdem gibt es so einige Fragen, die nicht jeder beantworten kann. Wir stellen euch hier 10 Fragen, die besonders knifflig sind und nur von echten Experten beantwortet werden können.

