Pokémon GO hat für euch das PvP-System verändert. Den Ort, an dem ihr gegen andere Spieler kämpft. Wir zeigen euch hier die Änderungen aus Dezember 2020.

Was ist das für ein neues PvP? Im November kündigte Niantic das größte Update an, das ihr Mobile-Spiel Pokémon GO je gesehen hat – Go Beyond. Zu dem Zeitpunkt gab man erste kleine Infos bekannt, verriet aber nicht zu viel.

Am 30. November gab es endlich Details darüber, wie das neue PvP aussehen wird.

Statt 10 Ränge gibt es nun 24 Ränge

Die vier höchsten Ränge haben besondere Namen

Medaillen für das Erreichen der höchsten Ränge

Neue Pokémon-Belohnungen

Exklusive Belohnungen, je nach erreichtem Rang

So verändern sich Trainerkämpfe in Pokémon GO

Mehr Ränge: Niantic erklärte bereits, dass man das Limit von 10 auf 24 Ränge erhöht. Die erreicht ihr, indem ihr entsprechend viel spielt und gewinnt. Dazu erhaltet ihr eine Wertung für eure Leistungen. Ab einer bestimmten Wertung zählt ihr zu einem der vier höchsten Ränge in Pokémon GO.

Wertung Rang Ace 2.000 Veteran 2.500 Expert 2.750 Legend 3.000

Neues Rang-System: Auf den folgenden Rängen werdet ihr eine Besonderheit feststellen. Denn sie sind einzigartig, was den Fortschritt angeht und welche Belohnungen ihr erhaltet. Auf diesen Rängen angekommen braucht ihr jeweils nur ein Set an Kämpfen, um weiter fortzuschreiten.

Rang 5: Geheimnisvolle Gegenstände als Belohnung

Rang 10: Sternenstaub als Belohnung

Rang 15: Sonderbonbons als Belohnung

Rang 19: Pokémon-Begegnungen als Belohnung

Neue Pokémon-Begegnungen: Auf verschiedenen Rängen trefft ihr nun neue Pokémon. Das sind:

Rang 16: Garantierte Begegnung mit Igamaro

Rang 17: Garantierte Begegnung mit Fynx

Rang 18: Garantierte Begegnung mit Froxy

Rang 20: Zunächst haben Trainer die Chance, dem aktuellen, legendären 5-Sterne-Boss zu begegnen. Während der zweiten Hälfte von Season 6 werdet ihr mit einem Überraschungs-Pokémon belohnt.

Legenden-Rang: Garantierte Begegnung mit Libre Pikachu

Was passiert als Nächstes? Seit dem Ende von Season 5 am 30. November, findet ihr jetzt bei der Kämpfe-Übersicht eure Belohnungen. Je nachdem, wie ihr euch platziert habt, warten da Lade-TMs, Sofort-TMs, Top-Lade-TMs, Raidpässe und Sternenstaub.

Die wichtigsten Daten: Merkt euch diese Termine, wenn ihr PvP in Pokémon GO wieder ausprobieren wollt.

Die Great League läuft vom 30. November bis Montag, den 14. Dezember um 22:00 Uhr

Die Ultra League und ihr Premier Cup laufen vom 14. Dezember um 22:00 Uhr bis Montag, den 28. Dezember um 22:00 Uhr

Die Master League, der Premier Cup, die Master League Classic und der Holiday Cup laufen vom 28. Dezember um 22:00 Uhr bis Montag, den 4. Januar 2021. An der Master League Classic dürfen nur Pokémon teilnehmen die nicht mit XL Bonbons gestärkt wurden

Alle drei Ligen und der Ultra League Premier Cup laufen vom Montag, den 4. Januar 2021 um 22:00 Uhr bis zum Montag, den 11. Januar 2021 um 22:00 Uhr

Vom 28. Dezember um 22:00 Uhr bis zum 4. Januar um 22:00 Uhr erhaltet ihr doppelten Sternenstaub für Gewinne und das Abschließen von Kampf-Sets. Das zählt für die Master League, den Premier Cup, Master League Classic und den Holiday Cup.

Der Holiday Cup (vom 28. Dezember um 22:00 Uhr bis 4. Januar um 22:00 Uhr) hat ein WP-Limit von 1.500. Da dürfen nur die Typen Normal, Pflanze, Elektro, Eis, Flug und Geist teilnehmen.

Wie gefällt euch das? Hat Niantic mit dieser Überarbeitung an den richtigen Stellen angesetzt, oder wünscht ihr euch weitere Änderungen bei den Trainer-Kämpfen?

Schreibt uns doch hier auf MeinMMO, was man beim PvP noch verbessern könnte oder warum jetzt alles genau so ist, wie ihr euch das gewünscht habt.