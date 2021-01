Pokémon GO bringt Hoenn-Event – Ohne Shiny, aber mit starker Attacke

Weitere kommende Events in Pokémon GO findet ihr hier: Alle Events im Januar – Welches lohnt sich?

So geht es weiter: Nach dem Hoenn-Event soll ein Event rund um die 2. Generation starten. Los geht es damit am 26. Januar und läuft dann bis zum 31. Januar. Genauere Details dazu gibt es noch nicht.

Dank dieser Attacke wird Metagross zu einem der besten Angreifer in Pokémon GO und ihr solltet euch den Angriff auf jeden Fall sichern.

Was kann die exklusive Attacke? Sternenhieb war bisher nur am Community Day erlernbar. Diese Attacke war seit 2019 nicht mehr verfügbar und verstärkt Metagross enorm.

Wann läuft das Hoenn-Event? Los geht es am 19. Januar um 10:00 Uhr und es läuft bis zum 24. Januar um 20:00 Uhr Ortszeit. Ihr habt also nicht ganz eine Woche Zeit, um die Boni auszunutzen.

In Pokémon GO wurde das Hoenn-Event angekündigt. Dabei soll es kein neues Shiny geben, doch einige Überraschungen, die nicht erwartet wurden.

