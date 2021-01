Außerdem wird bald die Kanto-Tour losgehen. Dieses Event könnt ihr per Ticket erleben. Wir zeigen euch, ob sich der Kauf lohnt: Pokémon GO will 12 Euro für die Kanto-Tour – Lohnt sich der Ticket-Kauf?

Besonders interessant ist Pandir als Level-3-Raid. Dieses Pokémon gab es bisher noch nie in Raids und kann dort jetzt als Shiny angetroffen werden. Normalerweise ist Pandir nur durch die Quest „Lande 5 großartige Curveballwürfe hintereinander“ zu fangen. Die Aufgabe ist allerdings verdammt selten. Man kann nun die Chance in den Raids nutzen.

Das sind die neuen Bosse: Es gibt erneut neue Raid-Bosse in Pokémon GO. Sie stammen zum Großteil aus der 3. Generation. Die Pokémon mit einem Stern können als Shiny angetroffen werden:

In jeder neuen Quest kann ein Shiny drin sein. Richtig starke oder seltene Monster gibt es hier aber nicht. Ihr solltet euch also auf die Quest konzentrieren, bei der euch noch ein Shiny fehlt.

Das Hoenn-Event in Pokémon GO ist gestartet und es hält 3 Überraschungen für die Trainer bereit. Wir zeigen euch Shinys, Quests und Raid-Bosse.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. eins × = 7

Insert

You are going to send email to