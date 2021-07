Pokémon GO: Spezialforschung mit Meloetta zum GO Fest 2021 – Alle Inhalte

In Pokémon GO startet die Spezialforschung mit Meloetta, dem Melodie-Pokémon, zum GO Fest 2021. Wir zeigen euch hier alle Aufgaben und Belohnungen der neuen Forschung.

Wer erhält die Forschung? Spieler, die sich ein Ticket für das GO Fest 2021 in Pokémon GO kauften, erhalten ab Samstag (17. Juli) um 10:00 Uhr die Spezialforschung mit Meloetta. Falls sie bei euch nicht aktiviert wird, solltet ihr einmal die App neustarten.

Wir zeigen euch hier in der Übersicht alle Aufgaben und Belohnungen, die ihr durch die Forschung erhaltet. So könnt ihr leicht feststellen, wann ein Ei schlüpfen soll oder ihr Aufgaben wie “Rauch benutzen” lösen müsst.

Das Melodie-Pokémon – Spezialforschung

Die Forschung lässt sich in 11 verschiedene Schritte unterteilen. Drei davon bestehen aus der Auswahl zwischen verschiedenen Pokémon, die ihr als Belohnung erhalten wollt. Schließt ihr die Forschung ab, erhaltet ihr am Ende eine Begegnung mit Meloetta.

Meloetta-Forschung 1/11

Aufgabe Belohnung Verdiene ein Herz mit

deinem Kumpel Ein Rauchmodul Nutze einen Rauch 50 Pokébälle Fange 10 Pokémon 500 EP

Stufenbelohnung: Schließt ihr alle Aufgaben des Kapitels ab, erhaltet ihr anschließend als Belohnung noch 500 Sternenstaub, eine Super-Brutmaschine und 50 Pokébälle.

Tipp: Zündet hier erstmal nur einen Rauch. Es bietet sich hier nicht an, gleich mehrere Rauchmodule zum Start des Events zu zünden, da ihr später in der Forschung wieder einen Rauch zünden müsst.

Meloetta-Forschung 2/11

Wahl zwischen Pikachu Rock Star oder Pikachu Pop Star.

Auf der linken Seite seht ihr “Pop Star”-Pikachu – auf der rechten Seite “Rock Star”-Pikachu

Meloetta-Forschung 3/11

Aufgabe Belohnung Brüte ein Ei aus 25 Superbälle Fange 20 Pokémon 500 Sternenstaub Mache einen Schnappschuss 500 EP

Stufenbelohnung: Schließt ihr alle Aufgaben des Kapitels ab, erhaltet ihr anschließend als Belohnung noch 10 Himmihbeeren, eine Begegnung mit “Rock Star”- oder “Pop Star”-Pikachu (je nach eurer Wahl aus Schritt 2) und 10 Sananabeeren.

Meloetta-Forschung 4/11

Wahl zwischen Galar-Zigzachs und Galar-Ponita. Wem noch eins davon in der Sammlung fehlt oder wenn ihr eine bestimmte Spezies lieber mögt, könnt ihr hier frei entscheiden.

Meloetta-Forschung 5/11

Aufgabe Belohnung Nutze 15 Beeren, um

Pokémon zu fangen 25 Pokébälle Lande 3 Curveball-

Würfe 500 EP Lande 3 gute Würfe

hintereinander 500 Sternenstaub

Stufenbelohnung: Schließt ihr alle Aufgaben des Kapitels ab, erhaltet ihr anschließend als Belohnung noch 25 Pokébälle, eine Begegnung mit Galar-Zigzachs oder Galar-Ponita (je nach eurer Wahl aus Schritt 4) sowie ein Rauchmodul.

Meloetta-Forschung 6/11

Wahl zwischen Libelldra und Guardevoir. Wer hier eine Präferenz hat, kann das entsprechende Pokémon auswählen.

Meloetta-Forschung 7/11

Aufgabe Belohnung Mache einen Schnappschuss Ein Rauchmodul Gehe einen Kilometer 500 EP Nutze einen Rauch 20 Hyperbälle

Stufenbelohnung: Schließt ihr alle Aufgaben des Kapitels ab, erhaltet ihr anschließend als Belohnung noch 500 Sternenstaub, eine Begegnung mit Libelldra oder Guardevoir (je nach eurer Wahl aus Schritt 6) und 3 Sonderbonbons.

Meloetta-Forschung 8/11

Aufgabe Belohnung Nutze 3 Power-Ups

bei Pokémon Ein Sternenstück Entwickle 3 Pokémon 3 Beleber Besiege 2 Mitglieder von

Team GO Rocket 3 Hypertränke

Stufenbelohnung: Schließt ihr alle Aufgaben des Kapitels ab, erhaltet ihr anschließend als Belohnung noch 3 Top-Tränke, 20 Bonbons für Libelldra oder Guardevoir (basierend auf eurer Wahl in Schritt 6) und 3 Top-Beleber.

Meloetta-Forschung 9/11

Aufgabe Belohnung Schicke 3 Geschenke

an Freunde 30 Superbälle Fange 15 verschiedene Arten

von Pokémon 1.000 EP Verdiene ein Herz mit deinem

Kumpel 1.000 Sternenstaub

Stufenbelohnung: Schließt ihr alle Aufgaben des Kapitels ab, erhaltet ihr anschließend als Belohnung noch 3 goldene Himmihbeeren, Ein Rauchmodul und 5 Silberne Sananabeeren.

Meloetta-Forschung 10/11

Aufgabe Belohnung Nutze 10 Beeren beim

Fangen von Pokémon 3.000 EP Fange 10 Pokémon 3.000 Sternenstaub Verdiene 5.000

Sternenstaub 3.000 EP

Stufenbelohnung: Schließt ihr alle Aufgaben des Kapitels ab, erhaltet ihr anschließend als Belohnung noch ein Glücks-Ei, eine Begegnung mit Meloetta und ein Sternenstück.

Meloetta-Forschung 11/11

Aufgabe Belohnung Mache einen Schnappschuss

von Meloetta 1 Lockmodul Verschicke 30 Pokémon 20 Meloetta-

Bonbons Schließe eine neue Frendschaft 3 Sonderbonbons

Stufenbelohnung: Schließt ihr alle Aufgaben des Kapitels ab, erhaltet ihr anschließend als Belohnung noch 3 Meloetta-Sticker, eine Pose für euren Avatar (basiert auf eurer Wahl in Schritt 2) und ein Meloetta T-Shirt.

Alles, was ihr zum Finden von Freunden in Pokémon GO wissen müsst, findet ihr hier. Falls ihr noch auf der Suche nach neuen Freundschaften seid, könnt ihr den Sammelpost in unserer Pokémon-GO-Gruppe auf Facebook nutzen. Dort erwarten euch 55.000 Mitglieder.

Im Spiel sind jede Menge Boni aktiv und es gibt viele Belohnungen, die ihr euch sichern könnt.

