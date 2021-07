Pokémon GO: Zeitplan für Raid-Tag heute mit 37 Bossen – Beste Konter

Heute, am 18. Juli 2021, startet in Pokémon GO der zweite Tag vom GO Fest 2021. Dabei dreht sich alles um legendäre Raids. Wir zeigen euch welche Raid-Bosse euch erwarten und welche Konter am besten geeignet sind.

Was erwartet euch am 2. Event-Tag? Während sich der erste Event-Tag rund um das Thema Fangen gedreht hat, werden heute, am zweiten Tag des Pokémon Go Fests 2021, die legendären Raids im Mittelpunkt stehen. Natürlich könnt ihr darüber hinaus auch weiterhin die Spawns von gestern fangen.

Diese legendären Monster erwarten euch

Insgesamt hat Niantic 37 legendäre Pokémon für den heutigen Sonntag angekündigt (via pokemongolive.com). Davon sind drei regionale Monster dabei, die ihr nur in ihren jeweiligen Gebieten bekommt. So müsst ihr euch für Selfe und Tobutz von Freunden aus dem Ausland einladen lassen. Bedenkt auch eure ausländischen Freunde zu Vesprit einzuladen, denn das gibt es nur hier.

Wann ihr welche legendären Pokémon in den Raids findet und welche Typen ihr am besten als Konter nutzen solltet, haben wir für euch zusammengefasst:

Uhrzeit Legendäre Pokémon/Konter 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr &

14:00 Uhr bis 15:00 Uhr Mewtu (Konter-Guide)

Ho-Oh (Gestein, Elektro, Wasser)

Latias (Konter-Guide)

Latios (Konter-Guide)

Regigigas (Konter-Guide)

Giratina Wandelform (Eis, Unlicht, Drache, Fee, Geist)

Cresselia (Konter-Guide)

Viridium (Flug, Eis, Feuer, Fee, Psycho, Gift)

Boreos Tiergeistform (Konter-Guide*) 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr &

15:00 Uhr bis 16:00 Uhr Lavados (Konter-Guide)

Entei (Boden, Gestein, Wasser)

Regirock (Boden, Pflanze, Stahl, Kampf, Wasser)

Groudon (Konter-Guide)

Heatran (Boden, Kampf, Wasser)

Reshiram (Konter-Guide)

Terrakium (Konter-Guide)

Demeteros Tiergeistform (Konter-Guide*)

Yveltal (Konter-Guide) 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr &

16:00 Uhr bis 17:00 Uhr Arktos (Konter-Guide)

Suicune (Elektro, Pflanze)

Lugia (Eis, Gestein, Unlicht, Elektro, Geist)

Regice (Gestein, Feuer, Stahl, Kampf)

Kyogre (Konter-Guide)

Palkia (Konter-Guide)

Kyurem (Gestein, Drache, Fee, Stahl, Kampf)



Regionale Pokémon:

Selfe (Käfer, Unlicht, Geist)

Vesprit (Käfer, Unlicht, Geist)

Tobutz (Käfer, Unlicht, Geist) 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr &

17:00 Uhr bis 18:00 Uhr Zapdos (Konter-Guide)

Raikou (Konter-Guide)

Registeel (Konter-Guide)

Rayquaza (Konter-Guide)

Dialga (Boden, Kampf)

Kobalium (Boden, Feuer, Kampf)

Voltolos Tiergeistform (Konter-Guide*)

Zekrom (Konter-Guide)

Xerneas (Stahl, Gift)

Pokémon bei denen der Konter-Guide mit einem (*) gekennzeichnet ist, sind sogenannte Formwandler und haben deshalb verschiedene Formen im Spiel. Der Konter-Guide bezieht sich dabei auf die Inkarnationsform, lässt sich allerdings ebenso auf die Tiergeistform anwenden.

Bei dieser Vielzahl an Raid-Bossen solltet ihr euch vorab überlegen, welche ihr gern machen möchtet. Wir haben uns deshalb angesehen, welche legendären Monster ihr heute unbedingt fangen solltet.

Welches legendäre Pokémon darf in eurer Sammlung heute auf gar keinen Fall fehlen? Schreibt uns eure Meinung zu den Raids gern auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern über das GO Fest aus.

Ihr wollt wissen, was während des Events passiert? Dann schaut unbedingt in unserem Live-Ticker zum GO Fest 2021 vorbei.