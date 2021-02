Pokémon GO: Die besten Konter gegen Latios – Guide

Sucht ihr noch weitere starke Angreifer in Pokémon GO? Dann schaut doch hier vorbei:

Ihr solltet euch also gut überlegen, ob ihr Raid-Pässe in Latios investiert. Wir empfehlen euch eher auf Pokémon wie Rayquaza oder Mewtu zu setzen und dort Raid-Pässe zu investieren, wenn sie verfügbar sind.

Gibt es Shiny Latios? Ja, das Pokémon könnt ihr auch in der schillernden Version fangen. Die Chance darauf liegt bei etwa 1 zu 20. Die Shiny-Form ist grünlich und nicht mehr blau – ihr erkennt den Unterschied also deutlich.

So lange bleibt Latios erhalten: Bis zum 20. Februar bleibt Latios in den legendären Raids . Dort teilt es sich aktuell den Platz mit Latias, welches ebenfalls so lange erhalten bleibt.

In Pokémon GO könnt ihr aktuell Latios im Level-5-Raid herausfordern. Wir zeigen euch hier die besten Konter und verraten, wie ihr das legendäre Pokémon besiegen könnt.

