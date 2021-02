Pokémon GO: Latias Konter – Nutzt diese Angreifer in Raids

In Pokémon GO könnt ihr jetzt Latias in Level-5-Raids herausfordern. Wir zeigen euch hier die besten Konter und verraten, mit welchen Angreifern ihr das legendäre Pokémon besiegen könnt.

Um was geht es? Hier wollen wir euch die effektivsten Konter-Pokémon zeigen, die ihr im Kampf gegen Latias in Pokémon GO einsetzen könnt. Ihr begegnet Latias in Raids der Stufe 5.

Regelmäßig werden wir diesen Artikel für euch aktualisieren, sobald es neue Angreifer gibt und die Raids mit Latias wieder aktiv sind. Sucht ihr eigentlich nach Kontern für Latios in Pokémon GO, dann schaut im verlinkten Beitrag.

Aktuell sind Latias und Latios noch bis zum 20. Februar 2021 in Pokémon GO aktiv.

Die besten Konter gegen Latias

Nutzt diese Typen: Das Pokémon Latias gehört zu den Typen Drache und Psycho. Dementsprechend sind Angreifer der Typen Drache, Eis, Käfer, Fee, Unlicht und Geist effektiv.

Nutzt diese Pokémon: In der folgenden Tabelle zeigen wir euch 10 Pokémon, die im Kampf gegen Latias besonders stark sind. Dazu zeigen wir euch auch die passenden Sofort- und Lade-Attacken, damit ihr für die Raids bestens vorbereitet seid.

Pokémon Attacken Dialga Feuerodem und Draco Meteor Zekrom Feuerodem und Wutanfall Rayquaza Drachenrute und Wutanfall Reshiram Feuerodem und Draco Meteor Palkia Drachenrute und Draco Meteor Latios Feuerodem und Drachenklaue Knakrack Drachenrute und Wutanfall Brutalanda Drachenrute und Wutanfall Maxax Drachenrute und Drachenklaue Darkrai Standpauke und Finsteraura

Das ist wichtig: Drachen-Angreifer mit Drachen-Angriffen sind am effektivsten gegen Latias. Doch Latias könnte mit Feuerodem und Wutanfall auch zwei Attacken von Typ Drache beherrschen, die eure Drachen dann effektiv angreifen. In diesem Fall solltet ihr auf Geist- oder Unlicht-Pokémon ausweichen.

Wie viele Spieler braucht man für Latias? Das legendäre Pokémon lässt sich bereits zu dritt besiegen. Selbst, wenn ihr nicht die aller stärksten Konter besitzt.

Mit welchen Pokémon tretet ihr im Kampf gegen Latias an? Schreibt uns doch eure Team-Aufstellung hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern aus. Wenn ihr eure Teams nicht mit den oben genannten Pokémon voll kriegt, welche Alternativen wählt ihr?