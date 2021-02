Wer das Max-Level 50 in Pokémon GO erreicht, schaltet damit eine Spezialforschung frei. Wir zeigen euch die schweren Aufgaben und Belohnungen.

Was ist das für eine Forschung? Für viele Trainer besteht gerade das große Ziel in Pokémon GO darin, das maximale Level zu erreichen. Seit dem großen Beyond-Update ist das höchste Level im Spiel nun 50. Vorher war das noch Stufe 40.

Der Weg zum maximalen Level ist mühsam und mit viel Erfahrungspunkten und Aufgaben verbunden. Ein paar Trainer haben im Februar 2021 schon Level 50 erreicht und zeigen, wie es dann weitergeht. Denn durch das Erreichen dieses Meilensteins schaltet sich eine neue Spezialforschung frei.

Spezialforschung für Level 50

Das sind die Aufgaben: Sobald ihr Stufe 50 in Pokémon GO erreicht, erhaltet ihr eine Nachricht von Professor Willow. Der hat sich wieder ein paar Aufgaben überlegt, die ihr für ihn erledigen sollt. Als Belohnung dafür gibt es Sternenstaub, Items und Begegnungen mit Pokémon.

Bisher sind 2 der 4 Kapitel mit Aufgaben bekannt (Stand: 10. Februar 2021). Diese zeigen wir euch in den folgenden Tabellen.

Level 50: Spezialforschung 1/4:

Aufgabe Belohnung Lande 500 großartige

Curveball-Würfe 5.000 Sternenstaub Besuche 15 Tage hintereinander

PokéStops 10x Sternenstück Lande 5 fabelhafte Würfe

hintereinander 5.000 Sternenstaub

Stufenbelohnung: Erledigt ihr alle Aufgaben, erhaltet ihr für den Abschluss 10.000 Sternenstaub und eine Begegnung mit Icognito.

Level 50: Spezialforschung 2/4:

Aufgabe Belohnung Brüte 50 Eier aus 5.000 Sternenstaub Gewinne 15 Trainer-Kämpfe

in der GO Battle League 10 Sonderbonbons Fange 5.000 Pokémon 5.000 Sternenstaub

Stufenbelohnung: Erledigt ihr alle Aufgaben, erhaltet ihr für den Abschluss 10.000 Sternenstaub und 10 Premium Raid-Pässe.

Level 50: Spezialforschung 3/4:

Aufgabe Belohnung Noch unbekannt Noch unbekannt Noch unbekannt Noch unbekannt Noch unbekannt Noch unbekannt

Stufenbelohnung: Noch unbekannt

Level 50: Spezialforschung 4/4:

Aufgabe Belohnung Noch unbekannt Noch unbekannt Noch unbekannt Noch unbekannt Noch unbekannt Noch unbekannt

Stufenbelohnung: Noch unbekannt

Wie erreicht man Level 50?

Das ist neu: Trainer in Pokémon GO müssen jetzt Aufgaben bestehen, um ein Level-Up zu erhalten. Vor dem großen Beyond-Update musste man nur Erfahrungspunkte sammeln. Die Aufgaben dazu sind jetzt neu.

Wir haben für euch alle Aufgaben von Level 41 bis 50 in Pokémon GO zusammengefasst. So erfahrt ihr schnell, was ihr fürs nächste Level-Up erledigen müsst. In dem verlinkten Artikel sind auch Tipps, die euch beim Leveln helfen.

Wie weit seid ihr schon auf eurer Reise zu Level 50? Spielt ihr fokussiert und wollt das unbedingt schnell erreichen, oder lasst ihr euch Zeit? Schreibt es uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern über eure Erfahrungen und die Hürden beim Leveln aus.