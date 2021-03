Pokémon GO startet morgen Raid-Wochenende mit Rayquaza – Das müsst ihr wissen

In Pokémon GO startet morgen, am 27. März, das Raid-Wochenende mit Rayquaza. Wir zeigen euch die besten Konter und verraten, was euch da erwarten kann.

Wann läuft das Raid-Wochenende? Los geht es am Samstag um 10:00 Uhr. Ihr könnt dann das Wochenende über bis Sonntag um 20:00 Uhr das spezielle Event ausnutzen.

Während des Raid-Wochenendes erscheint Rayquaza erstmalig nach langer Abstinenz erneut in den Level-5-Raids. Wir zeigen euch, was ihr bei der Rückkehr beachten müsst.

Die besten Konter und Infos zur Rayquaza-Rückkehr

Nutzt diese Pokémon gegen Rayquaza: Das legendäre Pokémon ist von den Typen Flug und Drache und daher anfällig gegen die Typen Gestein, Drache, Fee und Eis. Gegen Eis hat es sogar eine doppelte Schwäche.

Ihr solltet daher vor allem Eis-Pokémon benutzen. Die 5 besten Konter gegen Rayquaza listen wir hier auf:

Pokémon Attacken Mamutel Pulverschnee und Lawine Galar-Flampivian Eiszahn und Lawine Snibunna Eissplitter und Lawine Glaziola Eisesodem und Lawine Mewtu Psychoklinge und Eisstrahl

Wie viele Trainer braucht man? Nur 2 Trainer werden benötigt, um Rayquaza im Raid zu besiegen. Das geht sogar recht leicht, wenn man die richtigen Konter dafür nutzt. Wer allerdings schneller im Raid sein möchte, sollte eher mit 4-5 Trainern antreten.

Bedenkt, dass ihr auch Spieler per Fern-Raid einladen könnt. So trefft ihr euch vor Ort nur mit wenigen Trainern und könnt euch an die geltenden Corona-Maßnahmen halten.

Wie viel WP braucht ein Rayquaza im Raid? Wenn ihr Rayquaza nach dem Raid fangt und es 2191 WP beziehungsweise 2739 WP bei Wetterbonus hat, dann dürft ihr euch über ein Exemplar mit 100 % IV freuen.

Lohnen sich Rayquaza-Raids? Durchaus! Das legendäre Pokémon ist der



Dazu kommt noch, dass Rayquaza auch in der Shiny-Form auftreten kann. Die Chance darauf liegt bei etwa 1 zu 19. Shiny Rayquaza ist schwarz und unterscheidet sich dadurch stark von der normalen Form. Durchaus! Das legendäre Pokémon ist der beste Drachen-Angreifer im Spiel. Allein dafür solltet ihr euch mindestens ein starkes Exemplar sichern.Dazu kommt noch, dass Rayquaza auch in der Shiny-Form auftreten kann. Die Chance darauf liegt bei etwa 1 zu 19. Shiny Rayquaza ist schwarz und unterscheidet sich dadurch stark von der normalen Form.

Wie läuft das Raid-Wochenende genau ab? Bei den vergangenen Raid-Wochenenden war die Chance auf einen Level-5-Raid auf einer Arena meist erhöht. Ihr konntet also am Wochenende deutlich mehr Raids als üblich absolvieren.

Ob das dieses Mal genauso abläuft, ist unklar. Allerdings ist bereits bekannt, dass neben Rayquaza auch weiterhin die Tiergeistform von Voltolos verfügbar sein wird. Ihr könnt also beide legendären Pokémon fangen.

Was passiert nach dem Wochenende? Nach dem Raid-Wochenende endet auch die Wetterwoche. Es wird Platz für die nächsten Events im Monat April gemacht. Dort hatte Niantic bereits eine große Auflistung gezeigt, die viele Events bereits terminiert hat. Wir zeigen euch alle Events für den kommenden Monat im Überblick: Pokémon GO: Alle Events im April 2021 – Welches lohnt sich?