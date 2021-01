Raikou ist zurück in Pokémon GO. Hier findet ihr die besten Konter gegen den Raidboss, um Raikou zu fangen.

Das ändert sich in den Raids: Am Sonntag, den 31. Januar um 10:00 Uhr, kehrte das legendäre Pokémon Raikou in Raid-Kämpfe der Stufe 5 zurück.

Zuletzt war dort noch Entei unterwegs, nun trefft ihr das Elektro-Monster an.

Wie lange bleibt Raikou? Raikou bleibt noch bis zum 4. Februar um 10:00 Uhr in den Raids, dann wird es von Suicune abgelöst. Wie es danach weitergeht, erfahrt ihr in der Übersicht der Februar-Events in Pokémon GO.

Ihr habt also nicht allzu viel Zeit, euch Raikou zu sichern. Damit ihr es auch effektiv besiegt, wenn ihr auf Raid-Tour seid, findet ihr hier die besten Konter.

Die stärksten Konter gegen Raikou

Raikou ist ein Monster vom Typ Elektro, es hat also eine Schwäche gegen Boden-Pokémon. Dementsprechend solltet ihr Monster dieses Typs nutzen, die möglichst auch mit Boden-Attacken angreifen.

Für Raikou solltet ihr mindestens mit drei Trainern an den Start gehen, zur Sicherheit eher mit mehr. Hier findet ihr die besten Konter:

Rihornior

Wenn ihr euch ein starkes Rihornior gesichert habt, solltet ihr es hier zum Einsatz bringen. Ihr braucht dafür nicht mal die Event-Attacke Felswerfer, sondern könnt auf andere Moves setzen.

Sofort-Attacke: Lehmschelle

Lade-Attacke: Erdbeben

Stalobor

Stalobor ist ein sehr guter Angreifer vom Typ Boden, weil es über die Attacke Schlagbohrer verfügt. Die solltet ihr auch gegen Raikou einsetzen.

Sofort-Attacke: Lehmschelle

Ladeattacke: Schlagbohrer

Knakrack

Knakrack ist gar nicht so einfach zu bekommen, da man verdammt selten auf Kaumalat in Pokémon GO trifft. Aber wenn ihr den Drachen im Team habt, hilft er euch mit Boden-Angriffen gegen Raikou.

Sofort-Attacke: Lehmschuss

Lade-Attacke: Erdbeben

Groudon

Aus der Reihe der legendären Monster eignet sich Groudon am besten für einen Kampf gegen Raikou. Auch hier ist die richtige Attackenkombination entscheidend.

Sofort-Attacke: Lehmschuss

Lade-Attacke: Erdbeben

Demeteros

Ähnlich nützlich wie Groudon ist Demeteros, bei dem es aber schon etwas her ist, dass es in Raids war. Habt ihr aber ein Demeteros zur Verfügung, nutzt es mit dieser Kombination:

Sofort-Attacke: Lehmschuss

Lade-Attacke: Erdkräfte

Crypto-Konter gegen Raikou

Auch in den Reihen der Crypto-Monster gibt es einige Pokémon, die euch gegen Raikou sehr gut weiterhelfen können. Wichtig ist hierbei, dass ihr ihnen die richtigen Attacken beigebracht habt.

Die Crypto-Version von Mamutel ist der Top-Konter gegen Raikou

Crypto Mamutel kann euch als sehr starker Konter gegen Raikou voranbringen. Habt ihr es auf einem hohen Level und mit den Attacken Lehmschelle und Dampfwalze, ist es sogar der stärkste Konter gegen Raikou.

Crypto Mewtu ist fast immer eine gute Wahl, weil es einfach verdammt viel Schaden anrichtet. Verwendet es mit Psychoklinge und Psychostoß.

Crypto Libelldra ist ebenfalls eine gute Wahl. Es kann Raikou mit Lehmschuss und Erdkräfte schaden.

Weitere gute Konter

Diese Monster könnt ihr nutzen, um euer Team aufzufüllen, wenn euch einige der Top-Konter fehlen. Bedenkt aber, dass ihr dann möglicherweise mehr Spieler braucht, um Raikou zu besiegen.

Rabigator mit Lehmschelle und Erdbeben

mit Lehmschelle und Erdbeben Rizeros mit Lehmschelle und Erdbeben

mit Lehmschelle und Erdbeben Mamutel mit Lehmschelle und Dampfwalze

mit Lehmschelle und Dampfwalze Regigigas mit Kraftreserve und Gigastoß

mit Kraftreserve und Gigastoß Golgantes mit Lehmschelle und Erdkräfte

Das müsst ihr zu Raikou wissen

Diese Werte kann Raikou haben: Raikou mit perfekten IV aus einem Raid hat maximal 1972 WP. Bei regnerischem Wetter kriegt es nochmal einen Werteboost – dann kann es 2466 WP haben.

Maximal könnt ihr Raikous bis auf 3902 WP bringen, als Kumpel erreicht es sogar 3949 WP.

Auch Shiny-Raikou ist verfügbar

Wie sieht es mit dem Shiny aus? Raikou könnt ihr auch in der Shiny-Version aus dem Raid bekommen. Dafür braucht ihr aber jede Menge Glück, denn schillernde Varianten sind selten.

Habt ihr bereits ein starkes Raikou? Oder müsst ihr euch noch eins schnappen? Demnächst will Pokémon GO übrigens einige Features einführen, die das Spielen erleichtern sollen.