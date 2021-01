In Pokémon Go startet Team GO Rocket im Februar einen Großangriff. Das heißt für euch, veränderte Spawns, neue Raid-Bosse und mehr Kämpfe mit Rüpeln.

Das steht an: Team Go Rocket startet bald eine Großoffensive. Die Fieslinge sollen im Februar ausschweifend feiern – welchen Grund sie dafür haben, sollen wir dann im Rocket-Event 2021 selbst rausfinden …

Während des Events könnt ihr euch auf spezielle Feldforschungen, eine zeitlich begrenze Forschung, Boni und haufenweise von Team Rocket inspirierte Pokémon in Eiern, Raids und der Wildnis freuen.

Das sind die wichtigen Zeiten: Los geht’s am Dienstag, dem 2. Februar um 10 Uhr Ortszeit. Ihr habt dann bis zum Sonntag, dem 7. Februar um 20 Uhr Zeit, dann endet das Rocket-Event.

Team Go Rocket schick im Event andere Crypto-Pokémon in den Kampf

Alles zu Event-Spawns und Rocket-Rüpel

Diese Monster spawnen: Passend zu den fiesen Machenschaften von Team Rocket, findet ihr in der Wildnis hauptsächlich mehr Gift- und Unlicht-Pokémon.

Golbat

Krebscorbs

Smogon

Ariados

Baldorfish

Sniebel

Hunduster

Blanas

Skuntank

Pionskora

Toxiped

Was ist mit Rocket-Rüpeln? Die Rocket-Rüpel sollen während des Events vermehrt Pokéstops überfallen und es sollen mehr Ballons auftauchen. Während des Events ändern sich die Pokémon, gegen die ihr dabei kämpfen müsst.

Diese Änderung soll auch nach dem Event bestehen bleiben. Besiegt ihr einen Rocket-Boss im Event-Zeitraum, habt ihr eine Chance auf besondere Geschenke-Sticker.

Dabei könnt ihr diese Crypto-Pokémon nach den Kämpfen mit Rüpeln fangen:

Quiekel

Nasgnet

Stollunior

Seemops

Lilep

Anorith

Das müsst ihr zum Eier-Ausbrüten wissen

Dieser Bonus ist aktiv: Über die Event-Dauer ist die Schlüpfdistanz aller Eier halbiert, die ihr in die Brutmaschine steckt. Packt ihr bis zum Sonntag, dem 7. Februar ein Ei bis 19 Uhr 59 in eine Brutmaschine, profitiert ihr auch nach dem Event von der verkürzten Schlüpfdistanz.

Welche Pokémon sind in Kurios-Eiern? In den 12 Kilometer Kurios-Eiern, die ihr im Event erbeutet, stecken teilweise Monster, die ihr auch in der Wildnis trefft. Aber auch so seltene wie Kapuno oder das Lieblings-Pokémon von MeinMMO-Redaktuer Noah Struthoff.

Larvitar

Baldorfish

Krebscorps

Absol

Pionskora

Ganovil

Zurrokex

Gladianatri

Skallyk

Kapuno

Kapuno ist selten, aber gerne gesehen

Raid-Bosse zum Team Rocket Event im Februar

Das ändert sich in Raids: Während das Event läuft, erwarten euch diese Pokémon. Sucht ihr starke Angreifer für die Raids, findet ihr sie hier auf MeinMMO.

Raid-Level Pokémon Level 1 (rotes Ei) Alola-Mauzi

Alola-Sleima

Skorgla

Sniebel

Sheinux

Klikk Level 3 (gelbes Ei) Nidoqueen

Ariados

Nachtara

Despotar

Absol Level 5 (schwarzes Ei) Raikou (bis 4. Februar)

Suicune (bis 9. Februar) Mega (rot-weißes Ei) Mega-Bisaflor

Mega-Ampharos

Mega-Hundemon

Despotar kommt endlich zurück, macht schon mal eure Kampf-Pokémon warm

Was ist mit den Forschungen? Derzeit wissen wir nicht, wie die Event-exklusive Feldforschung und die befristete Forschung aussehen oder was die Belohnungen sind. Niantic kündigte nur an, das die Trainer sich darauf freuen können. Ob uns eventuell ein weiteres Treffen mit Giovanni bevorsteht?

Freut ihr euch über die Invasion von Team GO Rocket und seid heiß darauf, ein paar Rüpel zu verkloppen? Sagt es uns doch in den Kommentaren.

Die aktuell laufende Feldforschung mit Ho-Oh aus dem Johto-Event bleibt übrigens weiterhin aktiv. Auch hier müsst ihr euch mit Team GO Rocket rumschlagen. Mehr dazu findet ihr hier auf MeinMMO: Pokémon GO: Quests, Raids und eine Überraschung zum Johto-Event