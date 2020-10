In Pokémon GO gibt es seit kurzem 7 neue Pokémon. Darunter auch Rabigator – das absolute Lieblingspokémon von MeinMMO-Redakteur Noah Struthoff. Die Implementierung im Spiel lässt ihm aber alle Lust darauf vergehen.

So kam Rabigator ins Spiel: Das Pokémon kam zusammen mit den 12-km-Eiern ins Spiel. Rabigator gibt es nur, wenn ihr die Vorentwicklung Ganovil aus diesen Eiern bekommt. In der Wildnis könnt ihr Ganovil oder gar Rabigator nicht fangen.

Für mich ist das eine herbe Enttäuschung. Ich habe mich seit den ersten Pokémon der 5. Generation gefreut, dass doch bald Rabigator kommt. Nun ist es im Spiel und jetzt muss ich dafür Eier ausbrüten und Glück haben.

Vom Lieblingspokémon zum Hassobjekt

Warum ist Rabigator mein Lieblingspokémon? Das liegt ja wohl ganz klar auf der Hand: Es ist ein Alligator, der eine Sonnenbrille trägt. Wie cool ist das denn bitte?

Zumindest dachte sich das mein 13-jähriges Ich, als ich stundenlang die Schwarze Edition auf meinem Nintendo DS gesuchtet habe.

Die Liebe zu Rabigator ist geblieben. In jedem Pokémon-Spiel, wo Rabigator verfügbar war, habe ich es genutzt. In Pokémon GO musste ich nun über 4 Jahre auf den Release des Pokémons warten. Nun bin ich aber schwer enttäuscht.

Ein Alligator, der eine Sonnenbrille trägt. Geht es noch cooler?

Das hat Niantic für mich falsch gemacht: In meinen Augen ist jedes Pokémon, was man nur aus Eiern bekommt, eine echte Qual. Man investiert Brutmaschinen und muss dann viel Glück haben. Vielleicht bekommt man das gewünschte Pokémon, vielleicht gibt es aber auch nur eine richtige Niete.

So ist es jetzt auch bei Rabigator beziehungsweise bei seiner Vorentwicklung Ganovil. Ich kann Glück haben und es direkt im ersten Ei bekommen oder eben Pech und gefühlt 20 Unratütox am Stück ausbrüten.

Nachdem ich noch eine lange Zeit bei diesem System mitgespielt habe, bin ich nun seit einigen Monaten raus. Ich gebe kein Geld mehr für Brutmaschinen aus und die Eier sind für mich eine Enttäuschung. Immer wieder hat Niantic Pokémon in die Eier gesteckt und sie vor allem auf diesen Wegen implementiert. Nun hat es auch mein Lieblingspokémon erwischt.

Das ist besonders schade: Es gibt bereits erste Analysen zu der Seltenheit in den Eiern. Während Skallyk und Gladiantri noch recht häufig aus den 12-km-Eiern schlüpfen, ist Ganovil besonders selten. In 138 solcher Eier waren bei den Analysten von TheSilphRoad gerade mal 2 Ganovil drin. Die Chancen scheinen also verdammt gering zu sein.

In diesen 12-km-Eiern versteckt sich Ganovil – die Vorentwicklung von Rabigator.

Darum geht es im Generellen: Natürlich hat es hier mein Lieblingspokémon getroffen und ist deshalb für mich persönlich sehr schade.

Es zeigt aber auch das generelle Problem bei Pokémon GO: Neue Pokémon kommen nur sehr sparsam ins Spiel und dann auch meist durch solche Features wie die Eier. Es ist eine Art Glücksspiel, das mir allerdings überhaupt kein Spaß macht.

Zuletzt gab es großes Geschrei um Shiny Kapuno. Ein neues Shiny kam ins Spiel und jeder wollte es haben. Niantic hatte es in den Eiern aber so selten gemacht, dass kaum jemand die Chance darauf hatte.

Nun passiert das Gleiche mit Ganovil. Es ist sicherlich nur eine Frage der Zeit, bis das nächste Pokémon den gleichen Weg gehen wird.

So sehen das andere Trainer: Ich stehe nicht alleine mit meiner Meinung. Vor allem der Eier-Pool der 12-km-Eier regt zahlreiche Spieler auf.

Wir fassen euch einige Stimmen von reddit zusammen:

DarkotheDark1 meint ironisch: „Ich kann es kaum erwarten 12 Kilometer zu laufen, um ein Absol oder Unratütox auszubrüten“

OberonCelebi schreibt: „Es ist für mich so seltsam, dass legendäre Pokémon in diesem Spiel leichter zu erhalten sind als reguläre Pokémon. Ich verstehe die Notwendigkeit, die Inhalte zu bremsen, aber das fühlt sich für mich einfach nicht richtig an.“

beckdawg19 behauptet: „Ich habe drei Giratina in nur wenigen Minuten per Fern-Raid mit Freunden bekommen. In der Zwischenzeit muss ich Hunderte von Kilometern laufen und gegen Dutzende von Rüpeln kämpfen, wenn ich ein einziges Rabigator haben will.“

impressiverep berichtet: „Ich hab 4 Absol bekommen. Ich hasse das.“

Wie seht ihr das? Findet ihr die Implementierung von Rabigator und den anderen neuen Pokémon richtig? Oder würdet ihr sie euch eher in der Wildnis wünschen?

Es gibt auch andere Kritik an den 12-km-Eiern. Viele Trainer finden den Release in der Corona-Zeit unpassend:

