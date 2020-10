Pokémon GO bringt überraschend 7 neue Pokémon – So stark sind sie

Lohnen sich die Kurios-Eier also? Die 3 neuen Pokémon, die in den Kurios-Eiern stecken sind gewiss keine Top-Angreifer. Sie sind vor allem für den PokéDex attraktiv. Ihr solltet also versuchen, sie das ein oder andere Mal auszubrüten, um die Entwicklung durchzuführen.

Für die PvP-Liga ist das allerdings anders. Dafür hat es deutlich bessere Werte und ist in der Super- und Hyperliga eine solide Wahl. Aber auch hier muss man bedenken, dass es noch bessere Alternativen gibt. Wir haben also auch hier kein neues Top-Monster.

Skallyk und Grypheldis: Skallyk steckt in den Kurios-Eiern drin und ist nicht auf anderen Wegen zu bekommen. Grypheldis ist dann nur per Entwicklung zu ergattern.

In Pokémon GO könnt ihr jetzt gleich 7 neue Pokémon ergattern. Wir zeigen euch, wie ihr sie bekommen und wie stark die neuen Monster im Spiel sind.

