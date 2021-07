Pokémon GO: 2 neue Spezialforschungen geben heute 8 Fernraidpässe, EP und Items

In Pokémon GO laufen an Tag 2 des GO Fest 2021 gleich zwei neue Forschungen für euch. Die bringen euch 8 Fernraidpässe, starke Items und jede Menge EP. Wir zeigen euch die Aufgaben und Belohnungen.

Was ist los in Pokémon GO? Heute, am 18. Juli, läuft der zweite Tag des GO Fest 2021. Heute stehen die Raids mit legendären Pokémon im Mittelpunkt. Die Entwickler bringen alle Legendären in die Raids, die schon mal im Spiel erhältlich waren.

Damit ihr viele von den Raids mitnehmen, euch Items dafür und viel EP verdienen könnt, gibt es gleich zwei neue Forschungen für euch.

Eine Spezialforschung mit 2 Kapiteln

Eine zeitlich begrenzte Forschung mit 8 Kapiteln, die sich wiederholen

So verdient ihr heute 8 Fern-Raid-Pässe + 3 weitere

Das ist die Forschung: In der “Heute”-Übersicht in Pokémon GO findet ihr ab 10:00 Uhr die zeitlich begrenzte Forschung. Allerdings ist diese nur für Ticket-Inhaber erhältlich. Klickt dafür unten rechts auf der Map auf das Forschungs-Symbol und wählt den Reiter ganz links namens “Heute”, um die Forschung zu sehen und eure Belohnungen abzuholen.

Besonders ist an dieser zeitlich begrenzten Forschung, dass sie aus nur einer Aufgabe besteht, die sich achtmal wiederholt.

Zeitlich begrenzte Forschung – GO Fest Tag 2

Aufgabe Belohnung Kämpfe in einem Raid 100 Sternenstaub

Stufen-Belohnung: Schließt ihr die Raid-Aufgabe ab, dann erhaltet ihr zum Abschluss außerdem 3 Top-Tränke, 3 Top-Beleber und einen Fern-Raid-Pass. Die Aufgabe könnt ihr achtmal wiederholen und dabei jedes Mal wieder die Tränke, Beleber und einen Fern-Raid-Pass abholen.

Tipp: Im Shop von Pokémon GO findet ihr während der Event-Zeit von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr eine kostenlose Event-Box mit 3 weiteren Fern-Raid-Pässen. Diese steht, wie die Forschung, nur Spielern zur Verfügung, die sich ein Ticket gekauft haben.

Das bringt die neue Spezialforschung zum GO Fest

Eine neue Spezialforschung mit nur zwei Kapiteln wird am Sonntag ab 10:00 Uhr allen Trainern zur Verfügung stehen. Dazu zählen auch die, die sich kein Ticket gekauft haben.

Merkwürdige Ringe 1/2

Aufgabe Belohnung Verschicke 20 Pokémon 5 Top-Tränke Mache 2 Schnappschüsse 3 Himmihbeeren Kämpfe in 3 Raids 5 Top-Beleber

Stufen-Belohnung: Für den Abschluss aller Aufgaben erhaltet ihr als Belohnung 5.000 EP, ein Glücks-Ei und 2.000 Sternenstaub.

Merkwürdige Ringe 2/2

Aufgabe Belohnung Gewinne 5 Raids 5 Top-Beleber Lande 5 großartige Würfe 3 silberne Sananabeeren Fange 20 verschiedene Arten

von Pokémon 5 Top-Beleber

Stufen-Belohnung: Für den Abschluss aller Aufgaben erhaltet ihr als Belohnung 10.000 EP, drei silberne Sananabeeren und 3.000 Sternenstaub.

Außerdem ist gerade noch die Spezialforschung mit Meloetta und diesen Belohnungen für euch aktiv.

Wie gefallen euch die neuen Forschungen für den letzten Tag des GO Fest 2021? Seid ihr mit den Aufgaben und Belohnungen zufrieden, oder hättet ihr euch etwas anderes gewünscht? Schreibt es uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern darüber aus.

In unserem Liveticker zum 2. Tag des GO Fest 2021 zeigen wir euch die neusten Infos, Ankündigungen und eventuell auftretende Probleme.