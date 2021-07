Pokémon GO: Das sind die besten Konter gegen Palkia 2021

Der legendäre Raid-Boss Palkia kommt in die Arenen von Pokémon GO. Wir zeigen euch, wie ihr das Pokémon am besten kontert und wie viele Spieler zum Besiegen nötig sind.

Update, 14. Juli 2021 zu Palkia: Das legendäre Pokémon Palkia erscheint am 18. Juli 2021, also dem zweiten Event-Tag des Pokémon GO Fests erneut im Spiel.

Es gehört zu den legendären Pokémon, die ihr zum GO Fest 2021 unbedingt fangen solltet. Damit ihr den Raid-Boss besiegen könnt, sind natürlich starke Konter von Vorteil. So könnt ihr Palkia dann auch in einer kleinen Gruppe bezwingen. Wir zeigen euch deshalb die besten Konter gegen das legendäre Pokémon.

Nutzt diese Konter gegen Palkia

Wogegen ist Palkia anfällig? Das legendäre Pokémon ist von Typ Wasser und Drache. Seine Schwächen sind die Typen Drache und Fee. Ihr solltet also vor allem auf diese Typen setzen.

Wir zeigen euch nun nach Effektivität die besten Konter gegen Palkia:

1. Rayquaza

Sofort-Attacke: Drachenrute

Drachenrute Lade-Attacke: Wutanfall

Wutanfall Bemerkung: Aufgrund seines hohen Angriffswertes ist Rayquaza die beste Wahl. Es beherrscht ein starkes Drachen-Moveset und verursacht den meisten Schaden. Mit Rayquaza kann man Palkia sogar zu zweit besiegen.

2. Dialga

Sofort-Attacke: Feuerodem

Feuerodem Lade-Attacke: Draco Meteor

Draco Meteor Bemerkung: Dialga gehört zu den besten Angreifer in Pokémon GO. Durch seine guten Attacken und den starken Angriffswert ist es bestens gegen Palkia geeignet.

3. Brutalanda

Sofort-Attacke: Drachenrute

Drachenrute Lade-Attacke: Wutanfall

Wutanfall Bemerkung: Brutalanda ist das stärkste nicht-legendäre Pokémon, welches sich gegen Palkia behaupten kann. Mit seinen Attacken und dem hohen Angriffswert liegt es knapp hinter Dialga.

Weitere gute Angreifer

Zekrom mit Feuerodem und Wutanfall

Maxax mit Drachenrute und Drachenklaue

Dragoran mit Drachenrute und Wutanfall

Knakrack mit Drachenrute und Wutanfall

Palkia mit Drachenrute und Draco Meteor

Latios mit Feuerodem und Drachenklaue

Guardevoir mit Charme und Zauberschein

Die Alternativ-Pokémon

Nutzt generell diese Konter: Vor allem die Drachen-Pokémon sind gute Angreifer gegen Palkia. Ein richtig gutes Feen-Pokémon gibt es nicht, weshalb dort die Auswahl beschränkt ist.

Gute Alternativen zu den besten Drachen-Angreifern sind Libelldra, Giratina oder Seedraking. Als Feen-Pokémon könnte man noch Togekiss oder Granbull einsetzen.

Das solltet ihr zu Palkia wissen

Wie viele Leute braucht man für Palkia? Eine Gruppe von drei Spielern sollte Palkia besiegen können. Spieler mit sehr starken Kontern sollten Palkia auch zu zweit besiegen können.

Deshalb solltet ihr Beleber sparen: Palkia besitzt mächtige Drachen-Attacken und trifft die Top-Konter damit sehr effektiv. Wenn es als Lade-Attacke Draco Meteor besitzt, dann werden eure Drachen-Pokémon sehr schnell besiegt. Es ist also wichtig, dass ihr genug Beleber und Tränke habt, um nach dem Kampf eure Pokémon wieder fit zu machen.

So viel WP sollte euer Palkia haben: Ein Palkia mit 100% IV wird 2280 WP haben. Wenn es vom windigen oder regnerischen Wetter verstärkt wird, dann besitzt es sogar maximal 2850 WP.

Neben einem Konterteam von Palkia, sollten diese 6 Pokémon in keinem Kampfteam fehlen: