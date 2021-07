Alle aktuellen Raidbosse in Pokémon GO in der Übersicht. Diese Bosse trefft ihr am Samstag zum GO Fest in den Arenen.

Was ist los? In Pokémon GO startete heute, am 17. Juli, das GO Fest 2021. Das läuft am Samstag und am Sonntag und bringt an beiden Tagen verschiedene Raidbosse in die Arenen des Spiels.

In dieser Übersicht zeigen wir euch alle Raidbosse, die ihr am Samstag bekämpfen könnt.

Aktuelle Raidbosse am Samstag, dem 17. Juli

Diese Bosse sind aktiv: In den Raids der Stufe 1 findet ihr Galar-Zigzachs und auch Galar-Ponita. Beide tragen ihre Hüte zum GO Fest und sind damit optisch auffallend.

In den Raids der Stufe 3 tritt unter anderem auch Kapoeira auf.

Raid-Schwierigkeit Boss 1 Galar-Ponita*

Galar-Zigzachs*

Kapuno* 3 Galar-Smogmog

Kapoeira

Koknodon 5 Mewtu* Mega Mega-Gengar*

Pokémon, die mit einem Stern markiert sind, könnt ihr in ihrer Shiny-Form antreffen.

Die Raidzeiten sind jetzt während des GO Fests wie gewohnt und nicht verlängert oder verkürzt.

Für viele von euch dürfte Mewtu in den 5er-Raids gerade das große Highlight sein. Wenn ihr noch Tipps für den Raid braucht, werdet ihr hier bei MeinMMO bestens versorgt. In unserem Konter-Guide zu Mewtu in Pokémon GO findet ihr die aktuell besten Konter gegen den Boss.

Wie geht es mit den Raids am Sonntag weiter?

Das ist bekannt: Am zweiten Tag des GO Fests 2021, also am 18. Juli, dreht sich alles um die Raids. Dabei werden alle legendären Pokémon, die bisher im Spiel erschienen sind, in den Stufe-5-Raids erscheinen. Mysteriöse Pokémon sind davon ausgeschlossen. Was verrückt klingt, hat aber ein System.

Es gibt 4 “Themen-Stunden”, die jeweils zweimal am Tag laufen

Zu jeder der Themen-Stunden stehen verschiedene Pokémon in den 5er Raids

Wer gezielt legendäre fangen will, kann sich die folgenden Stunden vormerken

Was und wann? Raidbosse Wind-Stunde

von 10 bis 11 Uhr

und von 14 bis 15 Uhr Mewtu

Ho-Oh

Latias

Latios

Regigigas

Giratina (Wandelform)

Cresselia

Viridium

Boreos (Tiergeistform) Lava-Stunde

von 11 bis 12 Uhr

und von 15 bis 16 Uhr Lavados

Entei

Regirock

Groudon

Heatran

Reshiram

Terrakium

Demeteros (Tiergeistform)

Yveltal Frost-Stunde

von 12 bis 13 Uhr

und von 16 bis 17 Uhr Arktos

Suicune

Lugia

Regice

Kyogre

Palkia

Kyurem



Selfe, Vesprit und Tobutz

erscheinen je nach Region

in Raids Donner-Stunde

von 13 bis 14 Uhr

und von 17 bis 18 Uhr Zapdos

Raikou

Registeel

Rayquaza

Dialga

Kobalium

Voltolos (Tiergeistform)

Zekrom

Xerneas

Spielt ihr fleißig beim GO Fest mit und nutzt die verschiedenen Boni und Habitate zum Fangen von coolen Pokémon aus?

Damit ihr das Meiste aus dem Event rausholen könnt, versorgen wir euch in unserem Liveticker zum GO Fest 2021 bei Pokémon GO mit den neusten Infos, Änderungen, Promo-Codes und Bekanntmachungen. Schaut also regelmäßig rein und guckt, was sich ändert.