Heute, am 17. Juli 2021, startet das Pokémon GO Fest. Wir zeigen euch, welche Pokémon ihr in welchen Zeiträumen findet.

Was erwartet euch zum GO Fest? Das Pokémon GO Fest findet an diesem Wochenende weltweit für die Trainer in Pokémon GO statt. Dazu erwarten euch eine Vielzahl an Boni, spannende Herausforderungen und unzählige Pokémon. Je nachdem, ob ihr mit oder ohne einem Event-Ticket spielt, spawnen die entsprechenden Monster.

Zeitplan zu den Habitaten: Die Habitate wechseln stündlich in dieser Reihenfolge:

10:00 Uhr: Dschungel

11:00 Uhr: Wüstengebirge

12:00 Uhr: Meeresstrand

13:00 Uhr: Höhlen

14:00 Uhr: Dschungel

15:00 Uhr: Wüstengebirge

16:00 Uhr: Meeresstrand

17:00 Uhr: Höhlen

Das sind die Spawns zum GO Fest 2021

Die Pokémon zum GO Fest wurden durch Niantic in vier Habitate eingeteilt. Dabei wird je Habitat nochmal zwischen allgemein Spawns, die jeder bekommen kann, und denen nur für Ticketinhaber unterschieden.

Wir zeigen euch, mit Hilfe der Informationen von Leekduck, welche Spawns euch heute, am ersten Event-Tag, erwarten und um welche Zeiten ihr sie fangen könnt (via leekduck.com). Alle Pokémon, die es in ihrer schillernden Variante zu fangen gibt, haben wir für euch mit einem (*) markiert.

Dschungel-Habitat

Das Dschungel-Habitat findet in den Zeiten von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr sowie von 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr Ortszeit statt. Es bringt für alle Spieler folgende Pokémon:

Rettan*

Alola-Kokowei*

Tangela*

Sichlor*

Griffel*

Loturzel*

Bummelz*

Panflam*

Glibunkel*

Serpifeu*

Strawickl

Igamaro

Froxy

Alle Ticketbesitzer können sich außerdem in dieser Zeit über folgende Monster freuen:

Icognito F*

Icognito G*

Kappalores

Plaudagei

Folipurba

Serpiroyal

Wüstengebirge-Habitat

Im Anschluss an das Dschungel-Habitat findet das Habitat Wüstengebirge statt. Diese Pokémon tauchen in den Zeiten zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr sowie zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr auf. Alle Trainer können sich in diesen Zeiträumen auf folgende Monster freuen:

Fukano*

Alola-Kleinstein*

Panzaeron*

Larvitar*

Stollunior*

Knackrack*

Tuska

Schilterus

Hippopotas*

Pionskora*

Kastadur*

Fynx

Für Ticketinhaber gibt es außerdem folgende Pokémon:

Flamara

Icognito F*

Icognito G*

Desportar

Libelldra

Jiutesto*

Meeresstrand-Habitat

Das dritte Habitat ist Meeresstrand und bringt allen Trainern in den Zeiten von 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr und von 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr folgende Pokémon:

Karpador*

Dratini*

Lampi*

Marill*

Kanivanha*

Wailmer*

Wablu*

Barschwa*

Seemops

Schallquap*

Quabbel weiblich

Mamolida*

Zapplardin

Außerdem gibt es für alle Trainer mit einem Ticket zu GO Fest folgende Monster zu fangen:

Garados*

Aquana

Azumarill

Icognito F*

Icognito G*

Karadonis*

Höhlen-Habitat

Das Höhlen-Habitat bildet den Abschluss der vier Habitate. Es findet somit in den Zeiten von 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr und zwische 16:00 Uhr und 17:00 Uhr Ortszeit statt. Es bringt allen Trainern folgende Pokémon:

Zubat*

Relaxo*

Skorgla*

Trasla*

Zobiris*

Tanhel*

Kiesling*

Fleknoil*

Gelatini

Wattzapf

Galar-Flunschlik

Kapuno*

Alle Ticketinhaber können sich außerdem auf diese Monster freuen:

Nachtara

Icognito F*

Icognito G*

Guardevoir

Absol*

Voltula

Musikalische Pokémon

Des Weiteren können die Spieler von Pokémon GO während des gesamten Events, also über alle Habitate hinweg, auf musikalische Pokémon treffen. Dabei handelt es sich um folgende wilde Spawns:

Pikachu mit Meloetta-Hut*

Palimpalim*

Ohrdoch*

Zirpurze*

Das erwartet euch morgen, am zweiten Event-Tag: Morgen, am Sonntag den 18. Juli, stehen die legendären Raids im Fokus des GO Fests 2021. Aus diesem Grund wird es keine gesonderten Spawns geben. Dennoch habt ihr morgen nochmal die Möglichkeit die heutigen Pokémon zu fangen, da sie laut Niantic dann erneut spawnen (via pokemongolive.com).

Wer sich morgen aber lieber auf die Raids konzentrieren möchte, den erwarten über 30 verschiedene Raid-Bosse. Wir haben uns deshalb angesehen, welche legendären Pokémon ihr unbedingt fangen solltet.

Werdet ihr heute den ganzen Tag spielen? Und auf welches Pokémon freut ihr euch am meisten? Schreibt uns eure Meinung gern auf MeinMMO in die Kommentare.

Ihr wollt bei diesem Event immer auf dem aktuellen Stand sein und nichts verpassen? Dann schaut auch in unserem Live-Ticker zum Pokémon GO Fest 2021 vorbei. Dort geben wir euch alle aktuellen News.