Pokémon GO: Die ersten Belohnungen für den Hyperbonus sind bekannt – mit neuen Shinys

In Pokémon GO steigt heute, am 17. Juli der erste Tag des großen GO Fests 2021. Im Laufe des Events gilt es unter anderem, mehrere Hyperboni freizuschalten. Was da drin steckt, ist aber teilweise noch unbekannt.

Was ist hier los? Im Laufe des aktuellen GO Fests 2021 müssen Trainer auf der gesamten Welt globale Herausforderungen meistern. Die bringen unter anderem Boni für das Event selbst, aber auch den begehrten Hyperbonus.

Dieser Bonus besteht im Idealfall aus drei Zeiträumen in den kommenden Wochen, in denen Pokémon GO mit weiteren Belohnungen gefüllt wird. Um die zu bekommen, müssen allerdings diese Ziele erreicht werden:

8 Herausforderungen für den ersten Bonus (Zeit)

16 Herausforderungen für den zweiten Bonus (Raum)

24 Herausforderungen für den dritten Bonus (???)

Die Beschreibungen der Hyperboni waren bislang recht offen gehalten. Trainer rechnen unter anderem mit einer Rückkehr von Dialga und Palkia für die ersten Boni, während die Diskussion um den ???-Bonus noch offen ist.

Nun sind erste Belohnungen für den Hyperbonus bekannt.

Hyperbonus “Zeit” mit Shiny Koknodon und Schilterus – Schon geschafft

Das kommt zum Hyperbonus Zeit: Der erste Hyperbonus soll Pokémon aus verschiedensten Zeitaltern bringen. Also etwa aus der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Passend dazu sind nun auch die ersten Pokémon bekannt.

Via Twitter zeigte der Pokémon-GO-Kanal:

Shiny Koknodon soll erstmals im Spiel erscheinen

Shiny Schilterus ebenfalls

Außerdem spawnt Porygon

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Bereits erledigt: Der Zeit-Bonus ist von Spielern aus Bereichen der Welt, in denen das GO Fest bereits läuft, schon freigeschaltet worden. Das wurde ebenfalls über Twitter bekannt gegeben. Damit wird der Hyperbonus “Zeit” ab dem 23. Juli 2021 in Pokémon GO aktiv werden.

Hyperbonus “Raum” mit Shiny Skaraborn

Das kommt im Hyperbonus Raum: Der zweite Hyperbonus soll den Raum krümmen und Pokémon verschiedener Orte erscheinen lassen. Sicher dabei sind:

Das Debüt von Shiny Skaraborn

Kangama

Über das dritte Pokémon in der Grafik wird im Pokémon-GO-Subreddit gerade diskutiert, denn es ist nicht ganz leicht zu erkennen. Der Großteil vermutet aufgrund der Rauchschwaden Nebulak (via reddit). Wir halten euch hier auf dem Laufenden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Hyperbonus mit ??? noch offen

Was ist mit dem dritten Teil? Der dritte Hyperbonus ist bislang noch nicht näher beleuchtet worden. Es ist aber zu erwarten, dass hier im Laufe des GO Fests weitere Infos kommen. Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald weitere Hinweise auftauchen, was im Hyperbonus wartet.

Wenn ihr immer auf dem neuesten Stand sein wollt, schaut in unserem Live-Ticker zum Pokémon GO Fest 2021 vorbei!