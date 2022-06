Survival-Hit No Mans Sky kündigt Release für PS VR2 an – Der PS5-Trailer macht jetzt schon schwindlig

Darum geht es heute: Hier im Live-Ticker auf MeinMMO werden wir das Pokémon GO Fest 2022 das ganze Wochenende über begleiten. Hier erfahrt ihr, was bei dem globalen Event passiert, welche Monster unterwegs sind und wann es welche Boni gibt.

Heute, am 04. Juni 2022, startet der erste Tag des Pokémon GO Fest 2022! Hier im Live-Ticker halten wir euch mit aktuellen Infos rund um die Habitate, Boni und weitere News zum Event auf dem Laufenden!

Insert

You are going to send email to