Pokémon GO: Groudon besiegen – Die 20 besten Konter im Raid-Guide

Im nachfolgenden Raid-Guide zeigen wir euch die 20 besten Konter gegen Groudon in Pokémon GO. Hier auf MeinMMO lest ihr, welche Movesets ihr am besten nutzen solltet, ob es Groudon als Shiny gibt und wie viele Trainer ihr für den Kampf benötigt.

Was ist Groudon für ein Pokémon? Bei Groudon handelt es sich um ein legendäres Pokémon aus der 3. Spiele-Generation. Es gehört zum Typ Boden und hat keine Vor- oder Weiterentwicklungen. Darüber hinaus ist es einer der besten Boden-Angreifer in Pokémon GO.

Wann könnt ihr auf Groudon treffen? Groudon wird im Zeitraum vom 07. Juni 2022 bis 16. Juni 2022 in den Level 5-Raids zu finden sein. Darüber hinaus wird es bereits zum GO Fest 2022, am 04. Juni 2022, gemeinsam mit Kyogre die 5er-Raids beherrschen.

Groudon im Raid besiegen – Die 20 besten Konter

Mega-Turtok mit Aquaknarre und Aquahaubitze Mega-Bisaflor mit Rankenhieb und Flora-Statue Crypto-Garados mit Kaskade und Hydropumpe Crypto-Sumpex mit Aquaknarre und Aquahaubitze Zarude mit Rankenhieb und Blattgeißel Mega-Garados mit Kaskade und Hydropumpe Crypto-Impergator mit Aquaknarre und Aquahaubitze Crypto-Tangoloss mit Rankenhieb und Blattgeißel Crypto-Bisaflor mit Rankenhieb und Flora-Statue Crypto-Mewtu mit Konfusion und Eisstrahl Kyogre mit Kaskade und Surfer Crypto-Chelterrar mit Rasierblatt und Flora-Statue Mega-Latios mit Feuerodem und Solarstrahl Crypto-Ho-Oh mit Kraftreserve und Solarstrahl Crypto-Mamutel mit Pulverschnee und Lawine Tangoloss mit Rankenhieb und Blattgeißel Mega-Rexblisar mit Rasierblatt und Meteorologe Sumpex mit Aquaknarre und Aquahaubitze Crypto-Brutalanda mit Drachenrute und Hydropumpe Kapu-Toro mit Kugelsaat und Strauchler

Schwächen von Groudon: Da Groudon zu den Boden-Pokémon gehört, hat es eine Schwäche gegen Wasser-, Pflanzen- und Eis-Attacken. Um Groudon möglichst schnell zu besiegen, solltet ihr diese Schwäche im Kampf nutzen.

Kann man Shiny-Groudon fangen? Ja, Groudon ist auch in seiner schillernden Form im Spiel verfügbar. Haltet nach einem Exemplar mit neongrünem Körper Ausschau.

Groudon normal (links) und als Shiny (rechts)

Wie viele Trainer braucht man? Mit mindestens Trainer-Level 40 und den besten Kontern, könnt ihr Groudon bereits zu dritt in die Knie zwingen. Wir empfehlen euch dennoch, den einen oder anderen Trainer mehr mitzunehmen. Dann ist der Raid auch gleich viel entspannter.

Freut ihr euch auf Groudon, oder hättet ihr lieber ein anderes Pokèmon in den Raids gesehen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.