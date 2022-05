Pokémon GO: Kyogre besiegen – Die 20 besten Konter im Raid-Guide

Die 20 besten Konter gegen Kyogre in Pokémon GO haben wir euch in diesem Raid-Guide zusammengestellt. Wir von MeinMMO zeigen euch, wie ihr den legendären Raid-Boss möglichst schnell besiegt und auf welche Movesets ihr bei den jeweiligen Angreifern setzen solltet.

Was ist Kyogre für ein Pokémon? Bei Kyogre handelt es sich um ein legendäres Wasser-Pokémon aus der 3. Spiele-Generation. Eine Vor- oder Weiterentwicklung hat es nicht. Kyogre gehört darüber hinaus zu den besten Wasser-Angreifern in Pokémon GO.

Wann bekommt man Kyogre? Kyogre wird im Zeitraum vom 01. Juni 2022 bis zum 07. Juni 2022 in den Level-5-Raids zu finden sein.

Kyogre im Raid besiegen – Die 20 besten Konter

Crypto-Raikou mit Donnerschock und Stromstoß Mega-Voltenso mit Donnerzahn und Stromstoß Zekrom mit Ladestrahl und Stromstoß Mega-Bisaflor mit Rankenhieb und Flora-Statue Zarude mit Rankenhieb und Blattgeißel Crypto-Magnezone mit Funkensprung und Stromstoß Crypto-Elevoltek mit Donnerschock und Stromstoß Crypto-Zapdos mit Donnerschock und Donnerblitz Crypto-Tangoloss mit Rankenhieb und Blattgeißel Crypto-Mewtu mit Psychoklinge und Donnerblitz Mega-Ampharos mit Voltwechsel und Blitzkanone Crypto-Bisaflor mit Rankenhieb und Flora-Statue Raikou mit Donnerschock und Stromstoß Voltolos (Tiergeistform) mit Voltwechsel und Donnerblitz Mega-Latios mit Feuerodem und Solarstrahl Crypto-Chelterrar mit Rasierblatt und Flora-Statue Kapu-Toro mit Kugelsaat und Strauchler Elevoltek mit Donnerschock und Stromstoß Magnezone mit Funkensprung und Stromstoß Tangoloss mit Rankenhieb und Blattgeißel

Schwächen von Kyogre: Kyogre gehört zu den Wasser-Pokémon im Spiel, weshalb es eine Schwäche gegen die Angriffe der Typen Pflanze und Elektro hat.

Kann man Shiny-Kyogre fangen? Ja, Kyogre ist auch in seiner schillernden Form im Spiel verfügbar. Mit etwas Glück begegnet ihr nach dem Raid einem entsprechenden Exemplar. Ihr erkennt es an seinem lilafarbenen Körper.

Kyogre normal (links) und als Shiny (rechts)

Wie viele Trainer braucht man? Wenn ihr die besten Konter nutzt und mindestens Trainer-Level 40 seid, dann könnt ihr Kyogre bereits zu dritt besiegen. Wir empfehlen euch dennoch den einen oder anderen Spieler mehr mitzubringen.