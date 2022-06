Pokémon GO Fest 2022: Tag 2 – Alle Inhalte von Sonntag in der Übersicht

Das GO Fest 2022 startet am 5. Juni in seinen zweiten Tag bei Pokémon GO. Wir zeigen euch in der Übersicht alle Spawns, Raids, Forschungen und Inhalte, die euch erwarten.

Was passiert am Sonntag? Am zweiten Event-Tag sind die Shiny-Chancen für Ticket-Inhaber nicht mehr so hoch wie am Samstag. Allerdings könnt ihr euch ein weiteres Mal bis zu neun Bonus-Raid-Pässe abholen. Dazu kommen zwei weitere Spezialforschungen sowie eine Arena für die Globale Herausforderung.

Wir zeigen euch alle bekannten Inhalte wie Spawns und Raids hier in der Übersicht.

Tag 2 vom GO Fest 2022 – Das läuft am 5. Juni

Wann geht es los? Am Sonntag läuft das GO Fest 2022 von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr Ortszeit.

Spezialforschungen: Niantic erklärt, dass Sonntag zwei Spezialforschungen für die Trainer verfügbar werden.

Eine Spezialforschung gibt es für Trainer mit und ohne Ticket. Die soll allerdings „kurz“ sein.

Eine Spezialforschung „mit mehr Belohnungen und besonderen Pokémon-Begegnungen“ gibt es für Ticket-Inhaber, nachdem sie die kurze Spezialforschung abgeschlossen haben

Raids: Wenn ihr Fotoscheiben von Arenen dreht, erhaltet ihr (mit Ticket) bis zu neun Raidpässe. Dazu gibt es folgende Bosse in Raids (Pokémon, die mit einem Stern (*) markiert sind, könnt ihr als Shiny treffen):

Stufe 1 Kostümiertes Pikachu* Milza* Wuffels*

Stufe 3 Relaxo* Brutalanda Shardrago* Arboretoss Miezunder Marikeck



Dazu kommt ein neues Pokémon als Debüt an Tag 2 des GO Fests – Welches das ist, ist bisher noch unbekannt. Wir wissen bisher nur, dass es in 5er Raids erscheinen wird. Spieler vermuten, dass es sich dabei um Anego handelt.

Außerdem gab es auch einen Hinweis an Tag 1, dass es die Ultrabestie werden könnte.

Pokémon GO: 5 Raids beim GO Fest 2022, die sich richtig lohnen

Rauch-Spawns: Wie auch am Samstag können Ticket-Inhaber folgende Pokémon finden, wenn sie Rauch zünden:

Galar-Smogmog*

Galar-Pantimos*

Icognito B*

Icognito G*

Icognito O*

Icognito U*

Qurtel

Tropius

Galar-Flampion*

Klikk*

Milza*

Pam-Pam

Globale Herausforderungen: Die Herausforderungen kennt ihr schon vom Samstag. Am Sonntag haben alle Trainer Zugriff darauf.

Spawns: Alle Pokémon, die am Samstag erschienen sind, begegnen euch auch am Sonntag während des Events.

Team GO Rocket: Für Trainer mit Ticket erscheinen Ballons von Team GO Rocket häufiger. Dazu erhaltet ihr nach einem Kampf mit Rocket-Rüpeln 2 Mysteriöse Teile.

Auf welchen der Inhalte freut ihr euch schon? Schreibt uns eure Meinung doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern darüber aus.