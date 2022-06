Pokémon GO Fest 2022: Spezialforschung mit Rhi zu Ultrabestien – Alle Belohnungen

Wie gefällt euch die kurze Forschung? Findet ihr die Items okay, oder hättet ihr euch für Spieler ohne Ticket bessere Begegnungen und Belohnungen erhofft? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.

In Pokémon GO läuft heute, am 5. Juni, eine Spezialforschung zur Vorstellung von Rhi. Zusammen untersucht ihr die Wurmlöcher. Wir zeigen euch alle Aufgaben und Belohnungen der kurzen Forschung.

