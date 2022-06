Pokémon GO Fest 2022: Pfad wählen bei Spezialforschung mit Shaymin – Welcher lohnt?

In Pokémon GO startete am 4. Juni das GO Fest 2022. Dazu gibt es die Spezialforschung mit Shaymin, die sich in die Wege Erkunden, Fangen und Kämpfen aufteilt. Dazu gibt es drei Schwierigkeitsgrade. Wir helfen euch bei der Entscheidung.

Was ist das für eine Forschung? Bei der Spezialforschung erhaltet ihr erstmals in Pokémon GO die Chance, ein Shaymin zu fangen. Ihr erhaltet es in seiner Landform.

Durch die verschiedenen Wege und Schwierigkeitsgrade können Trainer anpassen, wie sie die Forschung spielen wollen. Wir zeigen euch hier die Belohnungen und Unterschiede, damit ihr leicht entscheiden könnt, welcher Weg für euch der Beste ist.

Welchen Pfad soll ich bei der Shaymin-Forschung wählen?

Die Wahl hängt ganz davon ab, mit welchen Gegenständen ihr belohnt werden wollt. Beim Kampf-Pfad erhaltet ihr Tränke, TMs und Beleber, die ihr bei den anderen Pfaden nicht erhaltet. Glücks-Eier gibt es nur beim Erkunden und Fangen. Brutmaschinen nur beim Erkunden.

Wir zeigen euch weiter unten eine Übersicht aller Belohnungen und Aufgaben – damit könnt ihr euch leicht entscheiden. Denn je nach Forschung verändern sich die Aufgaben. Mal sollt ihr gegen Team Rocket kämpfen, mal spazieren, mal Stops drehen.

Pokémon GO Fest 2022: Spezialforschung mit Shaymin – Alle Wege und Belohnungen

Habt ihr euch für einen Weg entschieden, sollt ihr noch eure bevorzugte Schwierigkeit wählen. Dazu sei gesagt, dass sich die Belohnungen fast gar nicht dadurch verändern – nur die Farbe der Sticker, die ihr an Geschenke packen wollt. Ihr erschafft euch bei höheren Schwierigkeitsgraden eine größere Herausforderung.

Am Ende könnt ihr als „Meister“ mit goldenen Stickern prahlen. Wenn ihr „entspannt“ spielt, habt ihr „nur“ bronzene Sticker.

Die Belohnungen aller Forschungen

Belohnungen Fangen Erkunden Kämpfen EP 10.110 12.132 6.066 Sternenstaub 6.066 10.110 6.066 Pokébälle 110 66 44 Superbälle 22 22 22 Hyperbälle 44 22 22 Silberne Sananabeeren 2 2 2 Goldene Sananabeeren 2 2 2 Sananabeeren 4 2 2 Himmihbeeren 6 2 2 Nanabbeeren 0 2 0 Sonderbonbons 4 2 4 Sternenstücke 2 2 2 Rauch 6 2 2 Top-Tränke 2 2 4 Top-Beleber 0 0 24 Knursp 2 2 2 Glücks-Ei 2 2 0 Brutmaschine 0 4 0 Super-Brutmaschine 0 2 0 Trank 0 0 2 Super-Trank 0 0 2 Hyper-Trank 0 0 4 Raid-Pass 0 0 4 Beleber 0 0 22 Sofort-TM 0 0 2 Lade-TM 0 0 2

Welche Unterschiede macht die Schwierigkeit?

Das Wählen der Schwierigkeit hat nahezu keine Auswirkungen auf eure Belohnungen. Einzig und allein verändern sich dadurch die Sticker, die ihr im letzten Kapitel der Forschung erhaltet. Auf dem „Entspannten“ Schwierigkeitsgrad erhaltet ihr Sticker in Bronze, auf „Standard“ erhaltet ihr die Sticker in Silber und auf „Meister“ erhaltet ihr die Sticker in Gold.

Für welchen Weg der Spezialforschung mit Shaymin entscheidet ihr euch? Macht doch hier bei unserer Umfrage mit und stimmt ab, für welchen Pfad ihr euch entscheidet.