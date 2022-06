Pokémon GO Fest 2022: Übersicht aller Inhalte von Tag 1

Heute startet der erste Tag des Pokémon GO Fest 2022. Hier findet ihr alle Inhalte, die euch am Samstag erwarten, auf einen Blick.

Wann geht Tag 1 los? Das Pokémon GO Fest 2022 startet am Samstag um 10:00 Uhr und endet um 18:00 Uhr. Weiter geht es dann am Sonntag, ebenfalls um 10:00.

Wie mache ich mit? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr kauft ein Ticket und bekommt so sämtliche Inhalte des GO Fests 2022. Oder ihr spielt ohne Ticket – dann gibt es allerdings nur begrenzte Features. Dann könnt ihr etwa die Raids machen, bekommt aber keine Extra-Raid-Pässe, exklusive Spawns oder die Spezialforschungen.

Die genaue Übersicht dazu findet ihr hier: Pokémon GO Fest 2022 mit oder ohne Ticket? Die Unterschiede.

Was euch an Tag 1 erwartet, zeigen wir euch hier im kurzen Überblick.

Das bringt der Samstag zum GO Fest 2022

Die Spezialforschung: Am Samstag startet die Spezialforschung, mit der ihr euch das mysteriöse Pokémon Shaymin in der Landform sichern könnt – aber nur mit Ticket. Die Forschung wird euch verschiedene Wege zur Lösung anbieten und einige Belohnungen einbringen.

Die Übersicht mit allen Schritten der Forschung findet ihr hier.

Die Habitate: Am Samstag wechseln stündlich sogenannte „Habitate“, also Lebensräume, in denen ihr unterschiedliche Pokémon antrefft. Dabei handelt es sich um die Habitate „Stadt“, „Ebene“, „Regenwald“ und „Tundra“. Jedes Habitat könnt ihr am GO-Fest-Samstag zweimal spielen, wenn ihr den kompletten Zeitraum mitnehmt.

10:00 Uhr: Stadt

11:00 Uhr: Ebene

12:00 Uhr: Regenwald

13:00 Uhr: Tundra

14:00 Uhr: Stadt

15:00 Uhr: Ebene

16:00 Uhr: Regenwald

17:00 Uhr: Tundra

Eine Übersicht aller Pokémon-Spawns in den Habitaten findet ihr hier.

Globale Herausforderungen: Jede Stunde wird es eine globale Herausforderung geben, die alle Trainer auf der Welt gemeinsam lösen müssen. Ist das geschafft, wird ein spezieller Bonus für den Rest der Stunde freigeschaltet – das können Extra-XP, Sternstaub und mehr sein. Zudem wird der „Ultrabonus“ für ein zukünftiges Event freigeschaltet, wenn genug Herausforderungen geschafft sind.

Raids: Am Samstag laufen unterschiedliche Raids mit interessanten Pokémon. Speziell sind da vor allem die 1-Sterne-Raids mit Milza, das sonst sehr selten ist. Außerdem gibt es ein kostümiertes Pikachu zum GO Fest 2022.

In den legendären Raids erwarten euch derweil Kyogre und Groudon. Wichtig: Die Raids könnt ihr auch herausfordern, wenn ihr kein Ticket habt.

Der geheime Raid-Boss, der für das GO Fest 2022 angekündigt wurde, erscheint allerdings erst an Tag 2.

Spannende Pokémon und neue Shinys: In der Wildnis könnt ihr mit Ticket und dem Einsatz von Rauch einige Monster antreffen, die normalerweise nicht so oft zu finden sind. Zudem habt ihr eine Chance auf verschiedene Shiny-Monster.

5 Pokémon feiern sogar ihr Shiny-Debüt:

Knilz

Camaub

Laukaps

Schnuthelm

Milza

Zudem könnt ihr auf die Icognito B, G, O und U treffen – auch in ihrer Shiny-Form.