Pokémon GO Fest 2022: Spezialforschung mit Shaymin – Alle Wege und Belohnungen

Die Spezialforschung mit Shaymin in Pokémon GO läuft zum GO Fest 2022. Ihr könnt dabei die Wege Fangen, Erkunden oder Kämpfen wählen und habt dabei die Schwierigkeitsgrade Entspannt, Standard oder Meister. Wir zeigen euch alle Inhalte und Aufgaben.

Was ist das für eine Forschung? Heute, am 4. Juni, läuft Tag 1 des großen GO Fest 2022. Niantic ließ sich eine besondere Spezialforschung einfallen, mit der ihr die Landform des neuen Pokémon Shaymin freischaltet.

Besonders an dieser Forschung sind die wählbaren Schwierigkeiten sowie Fokus-Themen der Forschung. Jeder Trainer kann damit die Forschung wählen, die am besten zum ihm passt.

Fangen-Forschung mit Shaymin

Bis Kapitel 3 dieser Forschung sind die Aufgaben auf „Entspannt“, „Standard“ und „Meister“ gleich. Wir zeigen euch ab Kapitel 3 dann die Unterschiede der Schwierigkeiten.

Wichtig: Je nach Schwierigkeit verändern sich nur die Aufgaben, nicht die Belohnungen. Der Unterschied sind die Sticker im letzten Kapitel, die ihr in Bronze (Entspannt), Silber (Standard) oder Gold (Meister) erhaltet.

Forschung: Shaymin – Fangen 1/7

Aufgabe Belohnung Schicke 1 Geschenk an

einen Freund 2 Rauch Nutze einen Rauch 22 Pokébälle Fange 10 Pokémon 2 Sananabeeren

Stufenbelohnung: Schließt ihr alle drei Aufgaben erfolgreich ab und sammelt die Belohnungen ein, dann erhaltet ihr zusätzlich 2 Himmihbeeren, 2 Knursp und 2022 EP.

Forschung: Shaymin – Fangen 2/7

Aufgabe Belohnung Drehe 5 PokéStops oder

Arenen 22 Pokébälle Schließe 3 Feldforschungen

ab 2 Himmihbeeren Verdiene 3 Herzen mit deinem

Kumpel 2 Glücks-Eier

Stufenbelohnung: Schließt ihr alle drei Aufgaben erfolgreich ab und sammelt die Belohnungen ein, dann erhaltet ihr zusätzlich 2022 EP, ein T-Shirt mit Shaymin in der Landform und 22 Pokébälle

Forschung: Shaymin – Fangen 3/7

Aufgabe Belohnung Entspannt: Fange 5 verschiedene Arten

von Pokémon 2022 Sternenstaub Entspannt: Nutze 3 Beeren beim Fangen

von Pokémon 22 Pokébälle Entspannt: Mache einen Schnappschuss

deines Kumpels 2 Rauch Standard: Fange 10 verschiedene Arten

von Pokémon 2022 Sternenstaub Standard: Nutze 5 Beeren beim Fangen

von Pokémon 22 Pokébälle Standard: Mache einen Schnappschuss

deines Kumpels 2 Rauch Meister: Fange 15 verschiedene Arten

von Pokémon 2022 Sternenstaub Meister: Verdiene 5.000 Sternenstaub 22 Pokébälle Meister: Mache einen Schnappschuss

deines Kumpels 2 Rauch

Stufenbelohnung: (Entspannt, Standard und Meister sind gleich): Schließt ihr alle drei Aufgaben erfolgreich ab und sammelt die Belohnungen ein, dann erhaltet ihr zusätzlich 2 Sananabeeren, 22 Superbälle und eine Begegnung mit Klikk.

Forschung: Shaymin – Fangen 4/7

Aufgabe Belohnung Entspannt: Nutze 2 Sananabeeren beim

Fangen von Pokémon 2022 EP Entspannt: Fange 10 Pokémon 2 Sananabeeren Entspannt: Verdiene 1.000 Sternenstaub 22 Pokébälle Standard: Nutze 3 Sananabeeren beim

Fangen von Pokémon 2022 EP Standard: Fange 20 Pokémon 2 Sananabeeren Standard: Verdiene 3.000 Sternenstaub 22 Pokébälle Meister: Lande 5 großartige Würfe

hintereinander 2022 EP Meister: Fange 30 Pokémon 2 Sananabeeren Meister: Nutze 10 Sananabeeren beim

Fangen von Pokémon 22 Pokébälle

Stufenbelohnung: (Entspannt, Standard und Meister sind gleich): Schließt ihr alle drei Aufgaben erfolgreich ab und sammelt die Belohnungen ein, dann erhaltet ihr zusätzlich 2022 Sternenstaub, 2 Sonderbonbons und eine Begegnung mit Tropius.

Forschung: Shaymin – Fangen 5/7

Aufgabe Belohnung Entspannt: Fange 10 Pokémon 2 Top-Tränke Entspannt: Lande 10 gute Würfe 2 Sternenstücke Entspannt: Verdiene 2.000 EP 2 Lockmodule Standard: Lande 10 Curveball-Würfe 2 Top-Tränke Standard: Lande 15 Großartige

Würfe 2 Sternenstücke Standard: Verdiene 3.000 Sternenstaub 2 Lockmodule Meister: Lande 20 Curveball-Würfe 2 Top-Tränke Meister: Lande 20 Großartige

Würfe 2 Sternenstücke Meister: Lande 15 Großartige

Curveball-Würfe 2 Lockmodule

Stufenbelohnung: (Entspannt, Standard und Meister sind gleich): Schließt ihr alle drei Aufgaben erfolgreich ab und sammelt die Belohnungen ein, dann erhaltet ihr zusätzlich 2 Rauch, 22 Hyperbälle und eine Begegnung mit Qurtel.

Forschung: Shaymin – Fangen 6/7

Aufgabe Belohnung Entspannt: Lande 5 großartige Würfe 2 Silberne

Sananabeeren Entspannt: Lande 3 Curveball-Würfe Begegnung mit

Galar-Pantimos Entspannt: Fange 10 verschiedene Arten

von Pokémon 2 Goldene

Himmihbeeren Standard: Lande 5 fabelhafte Würfe 2 Silberne

Sananabeeren Standard: Lande 3 Curveball-Würfe

hintereinander Begegnung mit

Galar-Pantimos Standard: Fange 12 verschiedene Arten

von Pokémon 2 Goldene

Himmihbeeren Meister: Lande 20 fabelhafte Würfe 2 Silberne

Sananabeeren Meister: Lande 2 fabelhafte Curveball-Würfe

hintereinander Begegnung mit

Galar-Pantimos Meister: Fange 30 verschiedene Arten

von Pokémon 2 Goldene

Himmihbeeren

Stufenbelohnung: (Entspannt, Standard und Meister sind gleich): Schließt ihr alle drei Aufgaben erfolgreich ab und sammelt die Belohnungen ein, dann erhaltet ihr zusätzlich 2 Sonderbonbons, 22 Hyperbälle und eine Begegnung mit Shaymin in der Landform.

Forschung: Shaymin – Fangen 7/7

Aufgabe Belohnung Entspannt: Bereits erledigt 2022 EP Entspannt: Bereits erledigt 2022 Sternenstaub Entspannt: Bereits erledigt 2022 EP Standard: Bereits erledigt 2022 EP Standard: Bereits erledigt 2022 Sternenstaub Standard: Bereits erledigt 2022 EP Meister: Bereits erledigt 2022 EP Meister: Bereits erledigt 2022 Sternenstaub Meister: Bereits erledigt 2022 EP

Stufenbelohnung: (Entspannt, Standard und Meister sind fast gleich): Schließt ihr alle drei Aufgaben erfolgreich ab und sammelt die Belohnungen ein, dann erhaltet ihr zusätzlich 22 Shamyin-Bonbons, eine Avatar-Pose und 22 Willow-Sticker (Bronze-Sticker bei Entspannt, Silber-Sticker bei Standard und Gold-Sticker bei Meister).

