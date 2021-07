Das GO Fest in Pokémon GO zeigt mir, wie schlecht das GO Plus heute ist

In Pokémon GO läuft gerade das GO Fest 2021. MeinMMO-Redakteur Patrick Freese spielt das Event mit dem “GO Plus”-Gadget und bemerkt, dass ihm das gerade keiner nachmachen sollte. Zumindest nicht beim Fangen.

Was ist los bei Pokémon GO? Einmal im Jahr findet im Mobile-Spiel das große “GO Fest” statt. In diesem Jahr datierten die Entwickler das Event auf den 17. und 18. Juli. Der Samstag hatte das Thema “Fangen” im Fokus und veränderte dafür die Spawns der Pokémon so, dass viele seltene Pokémon in der Wildnis erschienen.

Zu diesem Zweck aktivierte ich mal wieder mein “GO Plus”. Das ist ein technisches Helferlein, das auf Knopfdruck PokéStops dreht und auch einen Fangversuch bei einem Pokémon unternimmt. So könnte ich also auch dann Pokémon fangen, wenn ich gerade keine Lust hab, Curvebälle zu werfen oder auf mein Handy zu starren. So zumindest die Theorie. Doch das Ergebnis war für mich eine große Enttäuschung.

Was ist das GO Plus?

Das ist ein Tropfenförmiges Gadget, das per Bluetooth mit dem Smartphone und Pokémon GO verbunden wird. Es verfügt über genau einen Knopf. Der kann leuchten und damit anzeigen, wann Pokémon oder Stops in der Nähe sind. Dazu vibriert das Gerät auch. Man nutzt es, um

– Stops zu drehen und damit Items zu erhalten

– Pokémon zu fangen

Bei wichtigen Events in Pokémon GO fange ich wohl nie wieder mit dem GO Plus

Das war der Plan: Am 17. Juli fiel um 10:00 Uhr der Startschuss in das GO Fest von Pokémon GO. Ich freute mich seit Wochen darauf, denn Niantic kündigte viele Pokémon an, die zu dem Anlass häufiger auftreten und auch ihre seltene Shiny-Form mitbringen. Für mich als Fan von Shinys also perfekt, um meine Sammlung mit seltenen Exemplaren aufzustocken.

Doch zeitgleich schrieb ich hier auf MeinMMO noch Artikel. Ich hatte also nicht die Zeit, alle paar Sekunden das Schreiben zu unterbrechen, Pokémon zu fangen und dann weiterzuschreiben. Darum krallte ich mir mein GO Plus. Da musste ich dann einfach nur einen Knopf drücken und das Gerät versucht mir dann, ein Pokémon zu fangen.

So sieht das GO Plus aus – In den Farben rot und weiß gleicht es einem Pokéball. Allerdings in deutlich anderer Form.

Ich hatte das Teil schon länger nicht benutzt, weil ich die vergangenen Events lieber “selbst” spielen wollte. Doch ich gab dem rot-weißen Plastiktropfen erneut die Chance. Und so schrieb ich einen Artikel und drückte nebenbei fleißig auf den Knopf des Geräts.

So ging das aus: Als ich kurz Pause macht, um zu sehen, wie hoch meine Shiny-Ausbeute ist, traute ich meinen Augen kaum. Ein riesiger Anteil der wilden Pokémon, die das GO Plus versuchte zu fangen, ist geflohen. Von den letzten 14 Pokémon-Begegnungen sind einfach mal 10 geflohen. ZEHN!

Darunter auch ein wildes Despotar und die kleinen Icognito. Frustiert kaptte ich dann sofort meine Bluetooth-Verbindung und ging lieber dazu über, ab und zu mal Pausen beim Schreiben einzulegen, aufs Handy zu schielen und dann, wenn vorhanden, ein spannendes Pokémon selbst zu fangen.

Ich wollte nicht noch mehr Pokémon verlieren. Da blutet mir das Herz.



Mein Tagebuch in Pokémon GO – das zeigt an, wie die letzten Aktivitäten im Spiel liefen

Verantwortlich für diese miese Fang-Quote ist die Funktion des Geräts. Während das Drehen der Stops meist ohne Probleme funktioniert, ist das Fangen von Pokémon einfach nur ein liebloser Versuch. Ich als Trainer habe die Auswahl zwischen Poké-, Super- und Hyperball (der Hyperball hat die höchsten Fang-Chancen, der Pokéball die niedrigsten) und kann meine Fang-Chancen noch mit Beeren steigern. Das GO Plus nutzt nur die Pokébälle und keine Beeren.

Als Trainer hat man meistens mehrere Fang-Versuche. Bricht ein Pokémon aus, kann man häufig noch mehrmals versuchen, dasselbe Pokémon mit neuen Bällen zu fangen. Das GO Plus hingegen wirft ein einziges Mal. Bricht das Pokémon aus, gibt das Gerät auf und es gibt keine weitere Chance, das wilde Pokémon zu fangen.

Viele meiner Freunde und Mitspieler berichteten mir, dass die Pokémon am ersten Tag des GO Fests cool sind, aber sie meistens ohne Beere nicht im Ball blieben. Und in Pokébällen sowieso kaum. Und genau aus dem Grund war mir das GO Plus keine wirkliche Hilfe.

Klar, könnte man jetzt argumentieren: “Wenn du das GO Plus nicht benutzt hättest, dann wären dir 4 Pokémon entgangen”. Ja, wären sie. Das rechtfertigt aber trotzdem nicht den absoluten veralteten Zustand des GO Plus.

Ihr seid gefragt: Nutzt ihr Gadgets wie das GO Plus oder den Pokéball Plus und inoffizielle Alternativen, oder spielt ihr nur “selbst” und nutzt solche Erweiterungen gar nicht?

Ich bin auf eure Meinung dazu in den Kommentaren gespannt. Tauscht euch dort fleißig mit den anderen Lesern aus. Mein Fazit zum GO Plus im Jahr 2021 folgt hier: