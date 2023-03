Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im April 2023 und ihre Boni

Alle Rampenlicht-Stunden im April 2023 bei Pokémon GO in der Übersicht. Wir zeigen euch alle Pokémon, Boni und Zeiten und erklären, welche Shinys ihr finden könnt und ob sich die Events lohnen.

Was sind das für Events? Jeden Dienstagabend läuft in Pokémon GO von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr eine Rampenlicht-Stunde. Dabei steht ein ausgewähltes Exemplar im Vordergrund und taucht nahezu überall in der Wildnis auf. Von Woche zu Woche verändert sich dabei das Pokémon, das bei dem Event im Rampenlicht steht und von welchem Bonus es begleitet wird.

Zu den Boni gehören mehr Bonbons, mehr Sternenstaub oder mehr Erfahrungspunkte. In unserer Übersicht zeigen wir euch alle Pokémon und Boni für die Rampenlicht-Stunden im April 2023.

Alle Termine der Rampenlicht-Stunden im April 2023

Termin Pokémon & Boni 4. April Owei* und doppelte Fang-Bonbons 11. April Muschas* und doppelte Verschick-Bonbons 18. April Knacklion* und doppelte Entwicklungs-EP 25. April Tangela* und doppelter Fang-Sternenstaub Pokémon mit einem Stern (*) könnt ihr als Shiny fangen

Rampenlicht-Stunde am 4. April

Welches Pokémon? Während der ersten Rampenlicht-Stunde im April 2023 trefft ihr auf das Pokémon Owei aus der ersten Spielgeneration. Es gehört zu den Typen Pflanze und Psycho und kann sich zu Kokowei weiterentwickeln.

Welche Boni sind aktiv? Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge an Bonbons.

Für wen lohnt sich das? Als Angreifer ist Owei nicht sonderlich nützlich. Zwar ist Kokowei schon deutlich stärker, doch es gibt viele stärkere Alternativen im PvP und in Raids. Auf der Suche nach starken Angreifern für eure Teams werdet ihr hier also nicht wirklich fündig.

Kann man Shiny Owei fangen? Ja, die schillernde Form von Owei wurde bereits in Pokémon GO aktiviert und kann mit Glück gefangen werden.

Rampenlicht-Stunde am 11. April

Welches Pokémon? In der zweiten Rampenlicht-Stunde im April 2023 trefft ihr auf das Pokémon Muschas, das aus der ersten Spielgeneration stammt. Es gehört zum Typ Wasser und kann sich zu Austos weiterentwickeln.

Welche Boni sind aktiv? Für das Verschicken von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge an Bonbons.

Für wen lohnt sich das? Muschas ist kein starker Angreifer. Austos hingegen kann im PvP in der Hyperliga das obere Mittelfeld der besten Angreifer erreichen. Für Raids ist es nicht sonderlich hilfreich. Das Event lohnt sich aber trotzdem für euch, wenn ihr den Bonus ausnutzt und für das Aufräumen eurer Sammlung viele Bonbons einkassiert.

Wichtig ist außerdem, dass Muschas beim Fangen mehr Sternenstaub bringt als andere Pokémon. Das könnte ein weiterer Anreiz für euch sein.

Kann man Shiny Muschas fangen? Ja, die schillernde Form von Muschas ist bereits in Pokémon GO aktiv und kann mit Glück gefangen werden.

Rampenlicht-Stunde am 18. April

Welches Pokémon? Bei der dritten Rampenlicht-Stunde im April trefft ihr auf Knacklion. Das Pokémon stammt aus der dritten Spielgeneration und gehört zum Typ Boden. Seine Weiterentwicklungen sind Vibrava und Libelldra.

Welche Boni sind aktiv? Für das Entwickeln von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge an Erfahrungspunkten.

Für wen lohnt sich das? Von allen Entwicklungen dieser Familie ist Libelldra am brauchbarsten. Das Pokémon spielt in der Superliga im unteren Mittelfeld und in der Hyperliga im oberen Mittelfeld mit. Als Angreifer in Raids ist es nicht sehr nützlich. Wer sich auf dem Weg von Level 41 bis 50 befindet, kann die Stunde für seine Entwicklungen nutzen und dadurch viele Erfahrungspunkte verdienen.

Kann man Shiny Knacklion fangen? Ja, die schillernde Form von Knacklion ist in Pokémon GO aktiv und kann mit Glück gefangen werden.

Rampenlicht-Stunde am 25. April

Welches Pokémon? Die vierte Rampenlicht-Stunde bringt euch Tangela aus der ersten Spielgeneration. Es gehört zum Typ Pflanze und kann sich zu Tangoloss weiterentwickeln.

Welche Boni sind aktiv? Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge an Sternenstaub.

Für wen lohnt sich das? Tangela spielt als Angreifer bei Raids oder in der Superliga nur im unteren Mittelfeld mit. Tangoloss ist etwas besser aufgestellt und schafft es als Raid-Angreifer immerhin ins obere Mittelfeld. Doch auch hier gibt es stärkere Alternativen.

Im Fokus des Events wird für viele Spieler der erhöhte Sternenstaub liegen, den ihr für alle Pokémon-Fänge erhaltet.

Kann man Shiny Tangela fangen? Ja, die schillernde Form von Tangela ist bereits in Pokémon GO aktiv und kann mit Glück gefangen werden.