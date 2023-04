Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Knacklion und EP-Bonus

In Pokémon GO läuft heute, am 18. April, die Rampenlicht-Stunde mit Knacklion. Wir zeigen euch hier alles zum Shiny, Start und Boni des kurzen Events.

Was ist das für ein Event? In Pokémon GO sind die Dienstagabende fest für die Rampenlicht-Stunden reserviert. Dabei handelt es sich um einstündige Events, bei denen ein von Niantic ausgewähltes Pokémon im Fokus steht und von einem Bonus begleitet wird. Von Woche zu Woche ändern sich Pokémon und Bonus.

Heute erwartet euch Knacklion aus der dritten Spielgeneration und dazu ein Bonus, der sich auf eure Erfahrungspunkte auswirkt.

Rampenlicht-Stunde am 18. April: Start, Shiny und Boni

Wann ist Start? Wie ihr das von diesen Events schon kennt, beginnt die Rampenlicht-Stunde auch heute wieder um 18:00 Uhr. Eine Stunde später, um 19:00 Uhr, ist das Event dann wieder vorbei.

Welche Boni gibt es? Während des Events werdet ihr in der Wildnis nahezu überall auf Knacklion treffen. Das Monster kann sich zu Vibrava und schließlich zu Libelldra entwickeln. Wenn ihr eure Begegnungen mit Knacklion noch weiter steigern wollt, könnt ihr einen Rauch zünden.

Außerdem erhaltet ihr für das Entwickeln von Pokémon die doppelte Menge an Erfahrungspunkten.

Beim heutigen Event handelt es sich um die dritte Rampenlicht-Stunde im April. Ein weiteres Event dieser Art steht diesen Monat noch für euch bereit:

Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im April 2023 und ihre Boni

Kann man Shiny Knacklion fangen? Ja, die schillernde Form von Knacklion wurde bereits in Pokémon GO aktiviert und ist fangbar. Bedenkt aber, dass die Chancen darauf während einer RL-Stunde nicht erhöht sind. Ihr braucht also viel Glück.

Die Knacklion-Familie als Shiny

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute? Schaut man sich die Familie von Knacklion an, ist die letzte Entwicklung Libelldra am brauchbarsten. Im PvP spielt sie in der Superliga im unteren Mittelfeld und in der Hyperliga sogar im oberen Mittelfeld mit.

Wenn ihr hingegen auf der Suche nach starken Angreifern für Raids seid, dann ist die Rampenlicht-Stunde heute nicht ideal dafür.

Wie gefällt euch die Rampenlicht-Stunde heute? Seid ihr mit dabei und fangt euch viele Knacklion oder nutzt ihr einfach den EP-Bonus fürs Entwickeln von Pokémon aus? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.

