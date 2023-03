Pokémon GO: Alle Raid-Stunden und legendären Bosse im April 2023

Im April trefft ihr in den Level-5-Raids von Pokémon GO auf die legendären Bosse Lugia, Demeteros (Inkarnationsform) und Kapu-Toro. Dazu kommen in Mega-Raids unter anderem Mega-Schlapor und Mega-Turtok. Wir zeigen euch hier, wann ihr welchen Boss finden könnt und was die Raid-Stunden im April 2023 bringen.

Was sind das für Raids? In jedem Monat starten in Pokémon GO verschiedene Themen-Events, die meist bestimmte Bosse in die Raids bringen.

Wir zeigen euch in dieser Übersicht alle Bosse, die ihr im April 2023 in 5er-Raids und Mega-Raids trefft. Dazu auch die Übersicht aller Raid-Stunden, die mittwochs aktiv sind.

Raid-Stunden und Raid-Bosse im April 2023

Die folgenden Raid-Stunden sind im April 2023 bei Pokémon GO aktiv:

Termin Raidboss 5. April Lugia* Unser Konter-Guide gegen Lugia 12. April Demeteros (Inkarnationsform)* 19. April Kapu-Toro* 26. April Kapu-Toro*

Weiter unten zeigen wir euch, wie lange welcher Boss in Pokémon GO aktiv ist und welche Mega-Bosse euch im April 2023 erwarten.

Raidboss-Wechsel und Mega-Raids im April 2023

Datum Raidbosse 28. März bis 11. April 5er-Raids mit Lugia* Unser Konter-Guide gegen Lugia 28. März bis 4. April Mega-Raids mit Mega-Simsala* Unser Konter-Guide gegen Mega-Simsala 4. April bis 11. April Mega-Raids mit Mega-Schlapor* 11. April bis 17. April 5er-Raids mit Demeteros (Inkarnationsform)* 11. April bis 17. April Mega-Raids mit Mega-Turtok* 17. April bis 2. Mai 5er-Raids mit Kapu-Toro* 17. April bis 2. Mai Mega-Raids mit Mega-Lahmus* Pokémon, die mit einem Stern (*) markiert sind, könnt ihr als Shiny fangen

Was ist besonders? Zum ersten Mal habt ihr im April die Chance, Kapu-Toro als Shiny zu treffen. Für die Shiny-Sammler gibt es ab dem 17. April also ein neues Ziel. Noch bevor Kapu-Toro kommt, habt ihr mit Demeteros in den Raids eine gute Möglichkeit, für dieses Exemplar Bonbons zu farmen. Mit den richtigen Kontern besiegt ihr Demeteros zu zweit.

Habt ihr einen Favoriten bei den Raids im April 2023? Schreibt uns eure Meinung doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern darüber aus.