Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Owei und Bonbon-Bonus

In Pokémon GO startet heute, am 4. April, die Rampenlicht-Stunde mit Owei. Wir zeigen euch hier alles zum Bonus, Shinys und den Zeiten des Events.

Was ist das für ein Event? Jeden Dienstag läuft in Pokémon GO eine Rampenlicht-Stunde. Das bedeutet, dass für 60 Minuten ein von Niantic ausgewähltes Pokémon im Fokus steht und nahezu überall in der Wildnis zu finden ist. Begleitet wird das von einem Bonus, der euch mehr EP, Sternenstaub oder Bonbons beschert. Von Woche zu Woche wechseln Pokémon und Bonus.

Heute findet ihr das Pokémon Owei in der Rampenlicht-Stunde und ihr erhaltet zusätzliche Bonbons.

Rampenlicht-Stunde am 4. April – Start, Boni, Shiny

Wann ist Start? Wie ihr das von vergangenen Events kennt, ist der Start um 18:00 Uhr und das Ende um 19:00 Uhr.

Welche Boni gibt es? Während des Events werdet ihr in der Wildnis an sehr vielen Orten auf Owei treffen. Wenn ihr euch noch mehr Begegnungen mit dem Pokémon wünscht, könnt ihr Rauch zur Hilfe nehmen.

Dazu gibt es für das Fangen von Pokémon die doppelte Menge an Bonbons.

Bei dem heutigen Event handelt es sich um die erste Rampenlicht-Stunde im April 2023. In diesem Monat starten noch drei weitere Events dieser Art. In der Übersicht seht ihr, was euch noch erwartet:

Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im April 2023 und ihre Boni

Kann man Shiny Owei fangen? Ja, die schillernde Form von Owei ist schon lange bei Pokémon GO aktiv und kann von euch gefangen werden. Allerdings sind Chancen dafür heute nicht erhöht. Ihr braucht viel Glück.

Shiny Owei und Kokowei

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute? Owei ist als Angreifer nicht sonderlich stark. Kokowei ist zwar schon viel besser, hat aber auch stärkere Alternativen im PvP und auch als Raid-Angreifer. Für Einsteiger hat man mit Kokowei zumindest etwas, das sich im Raid sehen lassen kann.

Bedenkt, dass der Bonbon-Bonus sich auf alle gefangenen Pokémon auswirkt und nicht nur auf Owei. Solltet ihr also Raids abschließen, erhaltet ihr auch dort bei einem Fang die doppelte Bonbon-Menge.

Alle weiteren Events im April bei Pokémon GO zeigen wir euch hier