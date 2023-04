Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Muschas und Bonbon-Bonus

In Pokémon GO startet heute, am 11. April, die Rampenlicht-Stunde mit Muschas. Wir zeigen euch hier alles zum Bonus, Shinys und den Zeiten des Events.

Was ist das für ein Event? Jeden Dienstag läuft in Pokémon GO eine Rampenlicht-Stunde. Dabei steht für 60 Minuten ein von Niantic ausgewähltes Pokémon im Fokus und ist nahezu überall in der Wildnis zu finden. Begleitet wird das von einem Bonus, der euch mehr EP, Sternenstaub oder Bonbons beschert. Von Woche zu Woche wechseln Pokémon und Bonus.

Beim heutigen Event trefft ihr auf Muschas, das aus der Kanto-Region stammt. Dazu gibt es mehr Bonbons und viel Sternenstaub. Die Rampenlicht-Stunde heute ist besonders, weil sie sich wegen zwei Ressourcen lohnt.

Rampenlicht-Stunde am 11. April – Start, Boni, Shiny

Wann ist Start? Wie immer geht es um 18:00 Uhr los. Bis 19:00 Uhr könnt ihr dann die Boni ausnutzen. Danach ist das Event beendet und nächsten Dienstag startet ein neues.

Welche Boni gibt es? In der Wildnis werdet ihr sehr häufig Muschas finden. Sie sitzen an vielen Orten und spawnen nahezu überall. Wer die Begegnungen noch weiter steigern will, kann sich einen Rauch aktivieren und damit noch mehr Exemplare anlocken.

Dazu erhaltet ihr für das Verschicken von Pokémon die doppelte Menge an Bonbons.

Bei dem heutigen Event handelt es sich um die zweite Rampenlicht-Stunde im April 2023. In diesem Monat starten noch zwei weitere Events dieser Art. In der Übersicht seht ihr, was euch noch erwartet:

Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im April 2023 und ihre Boni

Kann man Shiny Muschas fangen? Ja, die schillernde Version von Muschas ist schon lange bei Pokémon GO aktiv. Mit Glück könnt ihr sie bei der heutigen Rampenlicht-Stunde fangen. Die Chancen darauf sind aber nicht erhöht.

Der Vergleich der schillernden Formen von Muschas und der Weiterentwicklung Austos

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute? Wenn ihr nach einem starken Angreifer sucht, dann müsst ihr an die Weiterentwicklung von Muschas denken. Denn Austos spielt in der Hyperliga im PvP im oberen Mittelfeld mit. Bei Raids hingegen ist es nicht sonderlich nützlich.

Ein viel wichtigerer Punkt ist aber, dass Muschas zu den Pokémon gehört, die beim Fangen mehr Sternenstaub bringen.

Wenn ihr beim Event zusätzlich noch Sternenstücke zündet, dann könnt ihr euren Sternenstaub-Vorrat kräftig füllen. Je nachdem, wie aktiv ihr spielt, sollten mehrere 100.000 Staub dabei herauskommen.

Der Bonus auf die Verschick-Bonbons bietet sich an, um eure Sammlung effizient aufzuräumen. So kriegt ihr heute mehr Bonbons und viel Sternenstaub beim Event.