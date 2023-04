Pokémon GO: Die Rampenlicht-Stunde mit Muschas wird besser, als ihr denkt

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

In Pokémon GO geben manche Pokémon beim Fang aber mehr Sternenstaub als andere Spezies. Dazu gehören Kapilz, Zobiris und auch Muschas. Eine Liste mit 22 Pokémon, die beim Fangen mehr Sternenstaub geben , findet ihr bei uns auf MeinMMO.

In der Community raten Trainer aber dazu, an dem Event teilzunehmen. Denn zusätzlich zu dem eigentlichen Bonbon-Bonus erhaltet ihr auch viel Sternenstaub. Aber warum?

Um welches Event geht es? Jeden Dienstag läuft in Pokémon GO eine Rampenlicht-Stunde. Die Erste im April lief mit Owei. Als Nächstes steht Muschas auf dem Plan. Das Pokémon aus der ersten Spielgeneration wird von einigen Trainern unterschätzt. Zumindest auf den ersten Blick.

Die nächste Rampenlicht-Stunde in Pokémon GO läuft mit Muschas. Warum diese besonders wird und Trainer sich darauf freuen, zeigen wir euch hier.

