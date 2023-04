Trainer nimmt mit Pokémon GO 15 Kilo ab und verrät uns, wie das geht

Die Inhalte von Pokémon GO sollen die Trainer motivieren, sich zu bewegen. Nun berichtet ein Reddit-User über seine Gewichtsabnahme, die er mithilfe des Spiels erreicht hat. Wir von MeinMMO haben ihn schriftlich dazu interviewt und er hat uns verraten, wie er das geschafft hat.

Um wen geht es? Im Gegensatz zu den meisten anderen Spielen ist Pokémon GO darauf ausgelegt, nach draußen zu gehen, sich zu bewegen und die Gegend zu erkunden. Das hat sich der Reddit-User FarTransportation376 zunutze gemacht und berichtete am 22. März im Pokémon-Subreddit stolz von seinem Gewichtsverlust.

Wie er das gemacht hat und welche weiteren Ziele er nun verfolgt, hat er uns im Interview verraten.

So konnte ein Trainer mit Pokémon GO 15 Kilo abnehmen

Warum wollte FarTransportation376 mit Pokémon GO abnehmen? Wie er in seinem Reddit-Beitrag erklärt, hat er seit seinem Abschluss 60 Pfund, also 30 Kilogramm, zugenommen, weshalb er sich in seiner Haut unwohl fühlte. Sein Training im Fitnessstudio brachte jedoch keine Verbesserung und stupides Laufen hasste er. Durch Pokémon GO fand er nun jedoch einen besonderen Anreiz, sich zu bewegen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt “Pokémon GO hat mir geholfen, Gewicht zu verlieren, und ich bin für immer dankbar”

Wie viel hat FarTransportation376 abgenommen? In unserem Interview hat uns der Trainer stolz verraten, dass er binnen 2 Monaten knapp 15 Kilo verloren hat. So erklärte er uns Folgendes:

Ich habe 2 Monate gebraucht und bin bisher von 225 Pfund [112,5 Kilogramm] auf 195 Pfund [97,5 Kilogramm] gesunken (immer noch nicht mein Ziel, aber sehr beeindruckend für diesen kurzen Zeitraum). FarTransportation376

Wie lange spielt er schon Pokémon GO? Ursprünglich begann er bereits 2016 mit dem Spielen von Pokémon GO, unterbrach es aber wegen seines Studiums. Durch einen Freund hat er im Februar 2023 schließlich aber wieder damit begonnen, um gemeinsam mit ihm zu spielen und regelmäßig spazieren zu gehen.

Ich habe 2016 angefangen zu spielen, aber 2017/2018 aufgehört, als ich zur Universität ging. Ich habe es im Februar 2023 wieder aufgenommen, nachdem ein Freund vorgeschlagen hatte, dass wir alle spielen und spazieren gehen, da wir in der Stadt wohnen. FarTransportation376

Trainer läuft jede Woche 50 km für die wöchentliche Belohnung

Was hat ihn motiviert, sich zu bewegen? Wie FarTransportation376 uns berichtet hat, lebt er in einer Stadt, bei der er allein von seiner Wohnung 6 PokéStops und 2 Arenen erreicht. Für viele würde bereits hier die Bequemlichkeit siegen, doch der Reddit-User sah das anders.

Er stellte fest, dass durch die Lockmodule nicht die besten Monster spawnten und war deshalb motiviert seine Gegend zu erkunden, um die Häuserblöcke zu ziehen und so auf zahlreiche interessante sowie neue Pokémon zu stoßen.

Ich war motiviert, raus- und spazieren zu gehen, denn obwohl es in meiner Wohnung zwei Arenen und 6 PokéStops gibt, die ich drehen kann, ohne mich zu bewegen, ist die Spawn-Rate neuer Pokémon selbst mit Lockmodulen nicht so toll. Wenn ich ein paar Häuserblöcke im Umkreis laufe, spawnen einige neue und wirklich interessante Pokémon Ich laufe nicht immer auf einer festen Route, da ich immer neue PokéStops und Arenen aufsuchen möchte, so dass meine Route jeden Tag einen anderen Weg nimmt. FarTransportation376

In seinem Reddit-Beitrag erklärt er außerdem, dass es ihm viel Freude bereitet, die Eier auszubrüten und durch das Laufen Bonbons mit seinem Kumpel-Pokémon zu sammeln (via reddit.com). Welche Pokémon als Kumpel am besten geeignet sind, zeigen wir euch im nachfolgenden Beitrag:

Pokémon GO: Die 30 besten Kumpel-Pokémon und warum ihr sie unbedingt wählen solltet

Trainer erreichte besonderen Meilenstein: Doch die Abnahme selbst war nicht der einzige Meilenstein, den FarTransportation376 erreichte. Er versuchte, seine zurückgelegte Strecke stetig zu steigern. So lief er in der Anfangszeit 25 km, schaffte es in den letzten Wochen mit Hilfe des GO Plus, einem entsprechenden Fang-Gadget, jede Woche mehr als 50 km zurückzulegen (via reddit.com).

Meine Statistiken sind, wenn man meine Pause bedenkt, nicht so toll. Seit ich im Februar wieder angefangen habe, habe ich 215,8 km zurückgelegt, 4.211 Pokémon gefangen und 4.580 Stops gedreht. In den letzten drei Wochen habe ich die wöchentliche Walking-Challenge (50 km) mit einem GO Plus abgeschlossen und bin auch diese Woche auf dem besten Weg dazu. FarTransportation376

Bald kommt ein neues Fang-Gadget auf den Markt. Wir zeigen euch hier, wieso das Pokémon GO Plus + so beliebt bei den Trainern ist.

Was hat ihm noch bei der Abnahme geholfen? Neben dem Spielen von Pokémon GO stellte FarTransportation376 aber auch seine Ernährung um und gestaltete seine Besuche im Fitnessstudio neu. So erklärte er uns:

In Verbindung mit diesen Spaziergängen habe ich meine Besuche im Fitnessstudio sinnvoller und konzentrierter gestaltet. Ich habe immer auf Alkohol und verarbeitete Lebensmittel verzichtet und koche viel mehr vegan. FarTransportation376

Was ist sein nächstes Ziel? Die bisherige Abnahme von 15 Kilo soll aber nur ein Meilenstein gewesen sein, denn er hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Sommer noch weiter Gewicht zu verlieren. Sein Wunschgewicht liegt aktuell bei 185 Pfund, also 92,5 Kilo. Um es zu erreichen, fehlen ihm noch etwa 5 Kilo.

Ich hoffe, dass ich den Rest des Gewichts verliere und bis zum Sommer auf 185 [Pfund] komme. FarTransportation376

Diesen Rat hat FarTransportation376 an Gleichgesinnte

Zuletzt wollten wir von FarTransportation376 wissen, was er anderen Spielern rät, die ebenfalls mit Hilfe von Pokémon GO abnehmen wollen. Diese Antwort war für ihn ganz klar – einfach spielen, denn es kann sich nicht nur im Spiel, sondern auch außerhalb richtig lohnen. So schrieb er uns:

Mein Rat für andere: Spielt! Es ist ein lustiges Spiel, das nicht viel Zeit in Anspruch nimmt, wenn man es nicht will, aber es kann sich lohnen, sowohl im Spiel als auch außerhalb des Spiels, wenn man trainiert! Die Community ist positiv und jeden Tag gibt es neue Pokemon im Spiel und neue Erfahrungen auf meinen Spaziergängen. FarTransportation376

Habt ihr mit Hilfe von Pokémon GO auch bereits Gewicht verloren? Oder hättet ihr euch an der Stelle des Reddit-Users eher von den zahlreichen Stops und Arenen verleiten lassen, um von zu Hause zu spielen? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

In den kommenden Wochen steht in Pokémon GO einiges an. Wir zeigen euch alle Events im April und welche sich lohnen.