Pokémon GO: Tausende Spieler protestieren gegen mehrere Änderungen, drohen damit, das Spiel für immer zu löschen

Niantic hat mehrere Änderungen für Pokémon GO vorgestellt. Zwei davon betreffen die beliebten Fern-Raids. Mehr als 20.000 User haben eine Petition gegen Niantic unterschrieben und fordern eine erneute Änderung.

Während der Corona-Pandemie bot Niantic mit „Fern-Raids“ die Option, auch in weiten Entfernungen mit Spielern gemeinsam zu kämpfen. Doch viele befürchteten schon, dass Niantic diesen Pass wieder entfernen oder zumindest stark anpassen würde.

Nun will Niantic den Preis für Remote-Raid-Pässe drastisch erhöhen und will die Anzahl der Remote-Raids, an denen man pro Tag teilnehmen kann, stark begrenzen. Doch über die Änderung an den Fern-Raids regen sich die Spieler auf. Jetzt haben sich tausende Spieler zusammengeschlossen.

Petition gegen Niantic hat bereits fast 30.000 Unterschriften gesammelt

Was wird gefordert? Ab dem 6. April sollen die Boykottteilnehmer eine Woche lang die Interaktion mit den Raids im Spiel reduzieren. Andere Spieler planen jedoch bereits die App endgültig zu löschen, sobald die Änderungen live gehen.

Eine Petition, die ein Spieler gestartet hat, erreicht mittlerweile fast 30.000 Unterschriften. Damit will man zeigen, wie negativ sich die vorgestellten Änderungen auf das Spiel und die Community auswirken sollen.

So heißt es in der Petition ( via Change.org):

Niantic Inc. und die Entwickler von Pokémon GO haben beschlossen, den Preis für Fernkampfpässe drastisch zu erhöhen und die Anzahl der Fernkampfpässe, an denen man pro Tag teilnehmen kann, zu begrenzen. Dies betrifft die Mehrheit der Pokémon GO-Spieler, die diesen Aspekt des Spiels seit dem Auftreten der COVID-19-Pandemie genossen haben, als wir alle gezwungen waren, drinnen zu bleiben und das Spiel nicht mehr so spielen konnten, wie es gedacht war. Dazu gehören Menschen mit Behinderungen, Eltern, immungeschwächte Personen und viele mehr. Diese Gemeinschaft hat sich in der Vergangenheit zusammengeschlossen, um sich gegen Probleme mit der Barrierefreiheit auszusprechen, und wir hoffen, dass wir Niantic mit dieser Petition zeigen können, dass sie umkehren müssen

Viele klagen, dass die Änderungen einfach an den Spielern vorbeigehen würden. Denn vor allem behinderte Personen und Gamer, die auf dem Land wohnen und kaum Chancen auf Raids haben, würden unter den höheren Preisen leiden.

Obendrein schimpfen einige, das würde Betrüger und Betrügerinnen erst recht dazu animieren, weiter zu betrügen und zu spoofen (via reddit.com).

Wie geht’s weiter? Viele hoffen nun, dass die Petition bei Niantic ein Umdenken bewirkt. Ob das wirklich geschieht, ist aber fraglich. Denn bisher hat sich Niantic zu der Kritik noch nicht geäußert. Wir halten euch aber auf dem Laufenden, wenn wir mehr dazu wissen.

Mehr Barrierefreiheit wünschen sich Spieler für Pokémon GO schon seit langer Zeit. Beim damaligen Herbstevent hatte Niantic versehentlich eine Änderung ins Spiel gebracht, die vor allem bestimmte Spieler gebraucht haben:

