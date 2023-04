Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Tangela und Sternenstaub-Bonus

In Pokémon GO läuft heute, am 25. April, die Rampenlicht-Stunde mit Tangela. Wir zeigen euch hier alles zum Shiny, Start und Boni des Events.

Was ist das für ein Event? In Pokémon GO läuft jeden Dienstagabend eine Rampenlicht-Stunde. Während des einstündigen Events steht ein Pokémon im Fokus, das deutlich häufiger zu finden ist. Dazu gibt es einen Bonus. Jeden Monat legt Niantic neu fest, welche Pokémon und Boni an den Dienstagen aktiv sind.

Heute erwartet euch Tangela aus der ersten Spielgeneration. Dazu gibt es einen Bonus, der sich auf euren Sternenstaub auswirkt.

Rampenlicht-Stunde am 25. April: Start, Shiny und Boni

Wann ist Start? Wie ihr das von diesen Events schon kennt, beginnt die Rampenlicht-Stunde auch heute wieder um 18:00 Uhr. Eine Stunde später, um 19:00 Uhr, ist das Event dann wieder vorbei.

Welche Boni gibt es? Solange das Event läuft, werdet ihr nahezu überall in der Wildnis auf Tangela treffen. Das Pokémon gehört zum Typ Pflanze und kann sich zu Tangoloss weiterentwickeln. Wenn ihr Rauch aktiviert, könnt ihr eure Begegnungen mit Tangela noch weiter erhöhen.

Dazu gibt es für das Fangen von Pokémon die doppelte Menge Sternenstaub als Belohnung. Das zählt für alle Pokémon, die ihr in der Event-Zeit fangt.

Beim heutigen Event handelt es sich um die vierte und damit letzte Rampenlicht-Stunde im April. Eine Übersicht über die Stunden im Mai findet ihr bei unserer Event-Übersicht:

Pokémon GO: Alle Events im Mai 2023 – Termine und Boni

Kann man Shiny Tangela fangen? Ja, die schillernde Form von Tangela wurde bereits in Pokémon GO aktiviert und ist fangbar. Bedenkt aber, dass die Chancen darauf während einer Rampenlicht-Stunde nicht erhöht sind. Ihr braucht also viel Glück.

Shiny Tangela und Tangoloss im Vergleich

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute? Als Angreifer in Raids oder im PvP ist Tangela zu vernachlässigen. Tangoloss schafft es als Raid-Angreifer immerhin in das obere Mittelfeld, hat aber auch stärkere Alternativen.

Lohnenswert bei diesem Event ist der Fang-Sternenstaub, der sich für euch verdoppelt. Wenn ihr die Zeit nutzt, um viele Exemplare zu fangen, könnt ihr eure Ressourcen damit gut füllen. Mit Glück könnt ihr euch sogar ein Shiny sichern.

Wollt ihr dem PvP in Pokémon GO nochmal eine Chance geben? 3 Profis erklären, wie ihr ganz leicht besser in der Kampfliga werdet