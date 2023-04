Pokémon GO: Neues Event „Umweltwoche 2023“ bringt neue Shinys und 3 neue Pokémon

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

In unserer Übersicht zu den Events im April 2023 bei Pokémon GO zeigen wir euch alle Details.

Pokémon in der Wildnis: Während des Events trefft ihr in der Wildnis häufiger auf Schiggy*, Muschas*, Wailmer*, Rotomurf*, Waumboll*, Lilminip, Lithomith*, Tarnpignon* und Froxy. Mit Glück auch auf Larvitar*, Bithora* und Frubberl (Pokémon, die mit einem Stern * markiert sind, könnt ihr als Shiny fangen).

Neue Shinys: Zum ersten Mal könnt ihr Shiny Rotomurf in Pokémon GO fangen. Seine Shiny-Version und die von seiner Weiterentwicklung Stalobor zeigen wir euch hier:

Wann ist Start und Ende? Das Event beginnt am Donnerstag, den 20. April, um 10:00 Uhr Ortszeit. Es ist dann knapp eine Woche lang aktiv und endet am Mittwoch, den 26. April, um 20:00 Uhr Ortszeit.

Freut euch auf das neue Pokémon Frubberl und seine Weiterentwicklungen Frubaila und Fruyal. Die drei neuen Pokémon könnt ihr ab dem Start des Events erhalten. Was euch noch erwartet, zeigen wir euch hier in der Event-Übersicht.

Was ist das für ein Event? Seit Jahren veranstaltet Niantic Events zum Motto der Umweltwoche. Nun wurden die Details für das Event enthüllt, das in wenigen Tagen startet.

In Pokémon GO läuft im April 2023 wieder das Event zur Umweltwoche. Diesmal gehört ein neues Pokémon mit seinen beiden Weiterentwicklungen dazu. Welche Boni euch erwarten, seht ihr hier.

