Pokémon GO enthüllt Quiekel für Community Day Classic im April 2023 – Alle Boni

Ihr wollt fix nachschauen, ob ihr schon ein gutes Mamutel habt? Hier erfahrt ihr mehr zum Thema Filter & Tags, um Sammlung in Pokémon GO schnell zu durchsuchen.

Lohnt sich das Event? Mamutel ist einer der Top-Angreifer vom Typ Eis, seine Crypto-Variante steht an der Spitze der Liste. Auch als Boden-Angreifer ist es extrem stark. Ihr solltet euch also auf jeden Fall ein starkes Mamutel sichern, wenn ihr noch keins habt – oder die nötigen Bonbons, um Crypto-Mamutel hochzuleveln.

Alle Boni des Quiekel-Tags: Zum einen wird Quiekel verstärkt in seiner Shiny-Variante spawnen. Fehlt euch dessen Entwicklungsreihe noch als Shiny, ist das eure Gelegenheit. So sieht sie aus:

Wann startet der Community Day Classic? Das Event läuft am Samstag, den 29. April 2023 von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr Ortszeit. Ihr habt also drei Stunden Zeit, um euch das Monster und die Boni zu sichern.

Wer das Event damals verpasst hat, oder erst danach mit dem Spiel begonnen hat, kann den Quiekel-Tag nun nachholen. Das kann sich lohnen, denn dessen Entwicklung Mamutel gehört zu den besten Angreifern für Raids in Pokémon GO.

Was ist der Community Day Classic? Der Community Day Classic stellt ein besonderes Pokémon für 3 Stunden in den Fokus, dass dann an allen Ecken und Enden des Spiels erscheint – im Grunde wie ein normaler Community Day.

