Spielt ihr Pokémon GO nach den zahlreichen Änderungen überhaupt noch?

Die Entwickler von Pokémon GO haben in den vergangenen Monaten immer wieder Änderungen am Spiel vorgenommen, die den Trainern sauer aufgestoßen sind. Wir von MeinMMO wollen deshalb von euch wissen, ob ihr das Spiel überhaupt noch spielt.

Um welche Änderungen geht es? In Pokémon GO wurden in den vergangenen Monaten verschiedene Änderungen vorgenommen, die das Gameplay aus Sicht vieler Spieler verschlechtert haben. Dabei wurden vor allem die zur Corona-Pandemie eingeführten Heim-Boni wieder entfernt oder zumindest verschlechtert.

Stattdessen sollen die Spieler, wenn es nach Niantic geht, wieder mehr nach draußen gehen, sich mit anderen Trainern treffen und gemeinsam die Gegend erkunden. Doch damit kann sich ein Großteil der Community im Moment noch nicht so richtig anfreunden. Vor allem die vor kurzem durchgeführten Anpassungen der Fern-Raids stoßen vielen Spielern sauer auf und führen zu heftiger Kritik.

Wir wollen deshalb von euch wissen, wie ihr dem Spiel aktuell gegenüber steht und ob ihr es trotz der zahlreichen Änderungen überhaupt noch spielt.

Große Protest-Welle wegen der Fern-Raid-Änderungen

In der Community macht sich derzeit jede Menge Unzufriedenheit breit, wie das vom Twitter-User JreSeawolf geteilte Meme aus der Reddit-Community zeigt.

In den letzten Monaten hat Niantic nämlich einige, für viele Trainer unverständliche, Änderungen vorgenommen. Nachdem zunächst die Rauchwirksamkeit bei Stillstand reduziert, die Community Days auf 3 Stunden verkürzt und die wöchentliche 1-Münz-Box entfernt wurde, mussten die Trainer vor wenigen Wochen nun auch Einschränkungen bei den beliebten Fern-Raids in Kauf nehmen.

So haben sich die Entwickler Anfang April entschieden, die täglichen Fern-Raids auf 5 zu limitieren und die Kosten für die Pässe ordentlich zu erhöhen. Damit ist es beispielsweise für Spieler auf dem Land nun noch schwerer, an legendäre Pokémon zu kommen. Das hat zu einer großen Welle von Kritik geführt, weshalb eine Petition ins Leben gerufen wurde.

Content-Creator und einige Spieler haben außerdem einen offenen Brief an die Entwickler verfasst, der aufzeigt, welche Nachteile die Änderung mit sich bringt und deshalb eine andere Lösung, wie Boni für das Spielen vor Ort, gefordert. Doch bislang gab es hierzu keinerlei Reaktionen seitens Niantic.

Spielt ihr noch Pokémon GO?

Nachdem die Fern-Raids angepasst wurden, wollten wir in einer anderen Umfrage von euch wissen, ob ihr trotz der hohen Preise überhaupt noch Fern-Raid-Pässe kauft, mit einem klaren Ergebnis. Demnach wollen 2.428 Leser kein Geld mehr in die Pässe investieren.

Doch das ist einigen Spielern offenbar noch nicht genug. Sie sind inzwischen von den vielen negativen Änderungen im Spiel so genervt, dass sie in den sozialen Netzwerken sogar androhen, Pokémon GO zu boykottieren und nicht mehr zu spielen.

Wir wollen deshalb von euch wissen, wie ihr aktuell dazu steht? Gehört ihr auch zu den Trainern, die derzeit erstmal nicht mehr spielen oder hat das auf euer Spielverhalten keinen Einfluss? Stimmt in der nachfolgenden Umfrage gern anonym ab:

Ob Niantic die aktuelle Protest-Aktion doch noch ernst nimmt und ihre Änderungen nochmal überdenkt, bleibt jedoch vorerst abzuwarten. Sollte es hierzu ein Statement der Entwickler geben, erfahrt ihr es bei uns auf MeinMMO.

Wie ist eure Meinung zu den zahlreichen Änderungen? Was stört euch daran am meisten? Oder findet ihr es vielleicht alles gar nicht so schlimm? Erzählt es uns doch gern in den Kommentaren.

Doch es gibt derzeit auch ein paar Lichtblicke in Pokémon GO. Ein neuer Event-Fund deutet nämlich die Rückkehr der starken Protos an.